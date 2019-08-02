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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской области возник дефицит донорской крови

2 августа 2019 11:11
109
В Самарской области возник дефицит донорской крови
Сотрудники кинули клич в социальных сетях.

Самарская областная станция переливания крови испытывает нехватку материалов в банке крови.

— Сейчас дефицит крови первой группы положительного резус-фактора, второй и третьей групп и положительного, и отрицательного резус-факторов. Крови четвертой группы пока достаточно, — рассказали 63.RU в пресс-службе станции.

Стать донором можно ежедневно по будням с 8:00 до 13:00 по адресу: Самара, улица Ново-Садовая, 156. 

Каждому сдавшему кровь или ее компоненты выплачивают денежную компенсацию на питание в размере 570 рублей и при необходимости дают больничный на работу.
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