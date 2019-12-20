В Самарской области стартует проект по внедрению системы управления качеством медицинских организаций
20 декабря 2019 19:31
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«Сегодня вопросы, связанные с безопасностью пациентов, с качеством оказания медицинской помощи – ключевые. Они являются, по сути, вызовом населения к медицинскому сообществу, - прокомментировал генеральный директор Национального института качества Росздравнадзора Игорь Иванов. -
Росздравнадзор разработал систему управления качеством, которая позволяет выстроить на уровне медицинской организации, на уровне регионального здравоохранения модель, которая позволяет существенно улучшить качество оказываемой помощи. Эту методику сегодня в рамках соглашения мы начинаем внедрять в медицинские организации Самарского региона».
Как пояснил Игорь Иванов, есть базовые требования, связанные с безопасностью среды в медицинской организации, безопасностью применения
лекарственных препаратов, обращения медицинских изделий, использования оборудования, эпидемиологической безопасностью. Эти базовые требования
важно стандартизировать, чтобы они выполнялись одинаково во всех медучреждениях.
«Поэтому важное значение имеет подготовка специалистов, не только врачей, но и всех, кто вовлечен в работу медучреждения, - говорит Игорь Иванов. - Также важно структурировать процессы в медицинской организации и вовлекать в эти процессы весь персонал, чтобы пациент чувствовал себя безопасно и ощущал внимание к его проблемам, с которыми он обратился».
Ректор СамГМУ Александр Колсанов добавил, что со следующего года стартует программа сертификации нескольких медучреждений региона.
Национальный институт качества Росздравнадзора будет выдавать этим учреждениями сертификаты качества и безопасности.
«Цель этой работы - не просто выдать очередные сертификаты и повесить их на стену, а сделать реальный шаг, чтобы повлиять на безопасность и другие важные параметры», - сказал Александр Колсанов.
«Повышение качества предоставляемых гражданам медицинских услуг - важнейшее направление нашей совместной работы, это основополагающая задача нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Уверен, что данное соглашение позволит улучшить качество оказания медпомощи в медицинских организациях всех форм собственности. А значит достигнуть главного – роста удовлетворенности жителями региона качеством медицинских услуг», - отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов рассказал, что министерство уделяет большое внимание внутреннему и ведомственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности. Только в 2019 году сотрудники министерства в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности провели 72 проверки. Выдано 30 предписаний по выявленным нарушениям, передает пресс-служба облправительства.
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