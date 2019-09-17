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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской области пройдет акция по ранней диагностике заболеваний головы и шеи

17 сентября 2019 16:33
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В работе многопрофильной бригады специалистов примут участие врачи-стоматологи из областной клинической стоматологической поликлиники, лор-врачи из клиник СамГМУ.
18 сентября в 10.00 в рамках Европейской недели ранней диагностики заболеваний головы и шеи бригада онкодозора посетит Елховскую ЦРБ (с. Елховка, ул. Михаила Заводского, 41). В работе многопрофильной бригады специалистов онкологического диспансера примут участие врачи-стоматологи из областной клинической стоматологической поликлиники, лор-врачи из клиник СамГМУ.

Взаимодействие с другими лечебными учреждениями по повышению уровня настороженности среди специалистов не онкологического профиля является одним из приоритетных направлений работы по профилактике рака. Именно повышенная настороженность специалистов первичного звена позволит направлять в онкологический диспансер пациентов на ранних стадиях и оказывать специализированную помощь, сохраняя высокое качество жизни. Врач — онколог отделения опухолей головы и шеи Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Синотин и врач — онколог отделения медицинской профилактики диспансера Ольга Марушева, а также врачи-специалисты из других лечебных учреждений с 10 до 13 часов окажут консультативную помощь врачам Елховской ЦРБ и проведут прием жителей.

В 10.30 в рамках акции специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера проведут для сотрудников и посетителей Центра социального обслуживания северного округа лекцию на тему: «Профилактика злокачественных новообразований головы и шеи». По окончании лекции врач — методист отделения медицинской профилактики онкологического диспансера Ирина Окунева ответит на вопросы и расскажет о методах профилактики и факторах риска. Все слушатели получат красочные букеты с наглядной информацией.

В ходе визита бригады специалистов будет осуществляться проверка учетной документации, маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественные образования, а также контроль проведения ступенчатой обезболивающей терапии у пациентов.

***
С 16 по 21 сентября в Самарской области в рамках Европейской недели ранней диагностики заболеваний головы и шеи будет проводиться акция по осмотру населения для выявления патологии данной локализации с целью формирования онкологической настороженности и раннего выявления предопухолевых состояний и опухолей. Данные мероприятия пройдут в 7 лечебных учреждениях города, подробная информация размещена на сайте онкологического диспансера: https://samaraonko.ru/news/, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Здравоохранение
17 сентября 2019  16:33
В работе многопрофильной бригады специалистов примут участие врачи-стоматологи из областной клинической стоматологической поликлиники, лор-врачи из клиник СамГМУ.
В Самарской области пройдет акция по ранней диагностике заболеваний головы и шеи
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