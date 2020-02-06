В Самарской области планируют открыть 3 «мини-онкоцентра»
6 февраля 2020 12:55
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В Самарской области хотят расширить сеть центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Об этом стало известно в среду, 5 февраля, во время совещания в губернской думе.
— В 2020 году планируется открыть 3 новых центра. В Самаре его разместят на базе горбольницы № 4. Ещё два центра начнут работать в больницах Тольятти и Сызрани. Всего же до 2022 года в регионе планируют открыть 12 центров, — пояснили депутаты.
В губернии уже работает одно такое медучреждение. Его открыли в конце 2019 года в Самарской городской клинической больнице № 8 на Мирной. Его оснастили современным оборудованием: видеогастроскопами, видеоколоноскопами, аппаратами УЗИ и маммографом с функцией томосинтеза. Здесь пациенты смогут не только пройти диагностику, но и получить первичную помощь врачей. Предполагается, что посещение ЦАОП включат в программу диспансеризации населения.
Кроме улучшения условий для жителей региона власти будут стимулировать работу врачей. Так, онкологам будут доплачивать по 1000 рублей за каждый случай раннего выявления опухоли. Медики должны будут направить пациента к нужному специалисту в течение трёх дней, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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