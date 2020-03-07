В Самарской области открыта "Горячая линия" по коронавирусу
7 марта 2020 16:39
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Здравоохранение
8 марта 2020 11:05
На субботу в России зарегистрировано ещё четыре случая коронавируса. Здравоохранение
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7 марта 2020 16:39
Для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Здравоохранение
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7 марта 2020 11:00
Минтруд отверг идею оплачивать больничные по коронавирусу по увеличенной ставке Зато больничные россиянам, помещённым под карантин, будут оплачиваться... Здравоохранение
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6 марта 2020 13:16
В 2019 году в отрасль пришли более 200 специалистов. Здравоохранение
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6 марта 2020 11:29
Заболевание протекает в легкой клинической форме. Здравоохранение
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6 марта 2020 10:39
Деньги будут выделены из бюджета региона. Здравоохранение
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5 марта 2020 23:08
Он ознакомился с процессом сборки высокопроходимых автомобилей "Нива" для сел, которые планируются к поставке в сельские районы региона в этом году. Здравоохранение
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5 марта 2020 21:15
Они жили в одном общежитии со студентом из Италии, у которого нашли коронавирус. Здравоохранение
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5 марта 2020 19:49
С начала марта специалисты отмечают заметное возмущение геомагнитного поля Земли, которое к сегодняшнему дню достигло пика. Здравоохранение
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5 марта 2020 11:54
Пока все результаты отрицательные. Здравоохранение
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ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для определения отцовства . Современная медицина
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Для того, чтобы вылечить ту или иную болезнь, важно своевременно обратиться к врачу. И здесь многое зависит от того, к какому специалисту вы обратитесь. Современная медицина
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Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
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Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
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