В Самарской области от коронавируса скончались женщина и мужчина

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В Самарской области по официальным данным на четверг, 13 августа, за последние сутки умерли от COVID-19 еще два человека. Таким образом общее число жертв пандемии в губернии составило 113 пациентов.Как сообщается, погибшими оказались: женщина 62 лет страдавшая сердечно-сосудистыми заболеваниями, а так же мужчина 64 лет. Он также испытывал проблемы с сердечно-сосудистой системой и органами дыхания, соощает ГТРК Самара.Напомним, что за последние 24 часа в Самарской области выявлены 51 случай коронавируса. Всего число инфицированных достигло 7423.

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