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В Самарской области начали формировать базу медицинских данных для искусственного интеллекта

15 сентября 2020 18:11
268
В дальнейшем она будет использоваться для распознавания и обработки медицинской речи, как пациентов, так и врачей. 

Самарский государственный медицинский университет и компания «МТС» на базе лаборатории по искусственному интеллекту приступили к формированию базы медицинских данных с помощью студентов самарского вуза. В дальнейшем она будет использоваться для распознавания и обработки медицинской речи, как пациентов, так и врачей. 

В задачи студентов медицинского университета входит разметка данных различных симптомов. В процессе разметки происходит качественное преобразование: сырые данные превращаются в набор структурированных данных. Эта работа требует понимания медицинских терминов и их применения в контексте взаимодействия врача и пациента, поэтому к ней привлекли учащихся третьего курса и старше. Данные — это топливо для искусственного интеллекта, и чем больше данных обработает алгоритм, тем более точно и корректно он сможет формулировать выводы на их основе. Медицина — сфера, в которой важна точность, в этой области накоплен большой объем неструктурированных данных, но для использования в системах машинного обучения их необходимо структурировать и разметить. 

«Как это происходит: например, есть несколько предложений, в которых фигурирует “боль”. Ребята должны разметить эти данные в формате “что болит, какая область болит, какой симптом” и так далее, – пояснил руководитель отдела проектного менеджмента Института инновационного развития СамГМУ Петр Кшнякин, – таким образом, мы учим систему с использованием искусственного интеллекта правильно определять локализацию дискомфорта, его характер – болевой синдром, набор симптомов. По сути, мы размечаем эти данные, чтобы в перспективе на их основании система могла самообучаться и анализировать текст без привлечения человека».

 «Одним из важных направлений деятельности Центра искусственного интеллекта МТС является сотрудничество с научным сообществом и высшими учебными заведениями России. Сотрудничество с вузами направлено на поддержку программ по подготовке специалистов в области ИИ и исследований, развивающих применение инновационных технологий в разных областях. Так, работа с СамГМУ позволит повысить качество медицинских услуг, диагностики и выявления различных заболеваний, а также позволит врачам опираться на большую базу медицинских знаний при постановке диагноза. Безусловно, внедрение технологий ИИ в здравоохранение – важный шаг в развитии отрасли, где совместная работа докторов и систем на базе искусственного интеллекта покажет наилучший результат», – прокомментировал директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

ПАО «МТС» и Правительство Самарской области в июне 2019 года объявили о стратегическом партнерстве для реализации проектов, направленных на цифровизацию экономики Самарской области, городского хозяйства и социальной сферы региона, а также дальнейшее развитие инфраструктуры связи. Соглашение о сотрудничестве подписали в ходе ПМЭФ-2019 и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и президент ПАО «МТС» Алексей Корня. Подписанию соглашения предшествовала подготовительная работа в течение почти 10 месяцев, проводившаяся от имени Правительства Самарской области Проектным офисом цифрового развития, в тесном партнерстве с Самарским филиалом ПАО «МТС» в рамках реализации программы «Цифровые технологии», национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Реализацию нацпроекта в Самарской области курирует Губернатор Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.

 

Фото из открытых источников

 

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Комментарии

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В Самарской области начали формировать базу медицинских данных для искусственного интеллекта
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Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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15 сентября 2020  10:27
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему Социальный EVENT
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему «Социальный EVENT»
Он состоялся в рамках проекта «Ступени социального успеха» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект реализует ГОО «Ассоциация учащейся... Новости Тольятти
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14 сентября 2020  15:17
В этом году ралли было посвящено 50-летию выпуска первых автомобилей марки LADA. Маршрут длиной 80 километров стартовал у стен Кремля на Васильевском спуске. 
100 автомобилей LADA приняли участие в ГУМ-Авторалли 
В этом году ралли было посвящено 50-летию выпуска первых автомобилей марки LADA. Маршрут длиной 80 километров стартовал у стен Кремля на Васильевском спуске.  Новости Тольятти
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