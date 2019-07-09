В Самарской губернии стартовала акция «Подари мне жизнь»

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с 9.00 до 15.00 в медицинском центре «Династия» (г. Самара, ул. Галактионовская, 21) пройдет день открытых дверей. Специалисты акушеры – гинекологи и репродуктологи ответят на все вопросы: о вреде аборта, планировании беременности, профилактике аборта, контрацепции и др.с 12.00 до 14.00 в женской консультации при роддоме Новокуйбышевской ЦГБ (Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, д.11) состоится круглый стол. В нем примут участие главный акушер-гинеколог города Новокуйбышевска Элла Мальцева, а также врачи, сотрудники женской консультации, представители социальной службы, священник, психологи, супружеские пары. На заседании участники обсудят вопросы прерывания беременности,возможные пути решения сложных вопросов для женщин, отказавшихся от прерывания беременности, меры социальной поддержи беременных женщин.с 14.00 до 16.00 на территории медицинского центра «Династия» (г.Самара, ул. Галактионовская 21) состоится флэшмоб «Подари мне жизнь!». Волонтеры, пациенты, медицинские сотрудники центра пообщаются с молодыми людьми на улице, продемонстрируют всем прохожим звук сердцебиения плода через подключенный микрофон, раздадут детям воздушные шарики с символикой акции.с 12.00 до 14.00 в Самарском медико-социальном колледже и Поволжском государственном колледже врачи гинекологи и андрологи прочтут курс лекций «Жизнь в твоих руках» на тему «Репродуктивное здоровье молодежи», все желающие смогут получить индивидуальную консультацию данных специалистов, передает пресс-служба облправительства.