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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской больнице им. Т.И. Ерошевского пациенту из Италии «открыли» глаз после детской травмы

12 февраля 2020 15:56
69
Много лет проблема пациента не решалась, хотя проводились лечение и операции в Италии, но желаемого результата пациент не получил.
В Самарской областной клинической офтальмологической больнице им. Т.И. Ерошевского проведена операция пациенту из Италии по устранению птоза (деформация века левого глаза). Много лет проблема пациента не решалась, хотя проводились лечение и операции в Италии, но желаемого результата пациент не получил. После поисков больницы в России пациент остановился в своем выборе на Самарской больнице им. Т.И.Ерошевского.

Флавио Фриджерио приехал в Самару из Милана. В детстве молодой человек получил травму, в результате которой расколовшаяся оправа очков рассекла бровь, задев нерв. С тех пор его глаз был наполовину закрыт, что постоянно доставляло молодому человеку физический и эстетический дискомфорт. Два раза его оперировали в Италии, дважды была проведена блефаропластика, но желаемого результата удалось достичь только спустя 25 лет в Самарской областной больнице.

Долгое время семья искала клинику, которая бы взялась за лечение. Оказалось, что в Италии подобные операции практически не делают. Волею случая вышли на Самарскую областную клиническую офтальмологическую больницу им. Т.И. Ерошевского, связались с врачами и спустя некоторое время приехали в Самару уже на операцию.

Мама пациента отметила: «Италия – маленькая страна, а такая проблема, как у моего сына, встречается нечасто в отличие от такой большой страны как Россия, и специалистов, которые бы нам могли помочь, в Италии не нашлось».

Операцию пациенту провела врач-офтальмохирург высшей категории микрохирургического травматологического отделения №2 Ирина Татаренко.
"У пациента после травмы не работала мышца, поднимающая верхнее веко. Ранее, при исправлении этого дефекта, дважды предпринималась попытка поднять веко за счет складки кожи, но нужного эффекта не получилось, - пояснила Ирина Григорьевна. - При подобных операциях мы применяем новейшие биологические нити для хирургии «Аллоплант». Хирургия птоза тканей — это одна из сложных операций. У нас они проводятся по потребности, в год набирается около двадцати».

Сейчас Флавио и его врач ждут, пока спадет послеоперационный отек. Через 2-3 месяца, когда глаз полностью придет в порядок, станет понятно, нужна ли дополнительная резекция, чтобы сформировать косметическую складку века.

«Обычно при операции птоза мы сразу делаем складку, но здесь все осложняется тем, что веко уже дважды оперировали в Италии, так что образовались рубцы. Поэтому лучше не торопиться, резекция может и не понадобиться», - отметила Ирина Татаренко.

Благодаря высокому профессионализму и мастерству докторов операция прошла успешно. Флавио остался очень доволен результатом, доброжелательным и внимательным отношением медицинского персонала и врачей.

"Операция прошла пять дней назад, чувствую себя отлично, ничего не болит, в больнице за мной хорошо ухаживают, доктора очень заботливые, — поделился впечатлениями пациент Флавио Фриджерио. — Когда мне открыли глаз, я сказал: "Вау, я вижу лучше!".

Глазная больница им. Т.И. Ерошевского более 55 лет оказывает специализированную офтальмологическую помощь не только жителям Самарской области, но и гражданам других регионов, иностранным пациентам из стран дальнего и ближнего зарубежья. Сейчас клиника – это одно из ведущих оснащенных современным оборудованием учреждений России по оказанию офтальмохирургической помощи и коррекции зрения при самых различных глазных болезнях.

"Критерием выбора нашей больницы для иностранных жителей является не только стоимость медицинских услуг, которая за рубежом на порядок выше, но прежде всего качество и надежность, современный уровень технологий, - отмечает главный врач Самарской областной клинической больницы им. Т.И. Ерошевского Андрей Золотарев. - Чаще всего пользуется спросом хирургия по устранению катаракты, рефракционная хирургия, трансплантация роговицы, исправление косоглазия, пластическая хирургия и хирургия глаукомы. Практически во всех областях офтальмологии нам есть что предложить пациентам".

Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского – одна из ведущих клиник, активно реализующих такое направление Национального проекта «Здравоохранение», разработанного по инициативе Президента страны, как «Развитие экспорта медицинских услуг». Благодаря созданию условий для роста экспорта отечественных медицинских услуг имидж российского здравоохранения в мире станет еще более позитивным, а благодаря пациентам из-за рубежа вырастут инвестиции в российскую и, в частности, самарскую медицину.

В 2019 году врачи областной больницы оказали медицинскую помощь более 800 пациентам из стран дальнего и ближнего зарубежья: США, Германии, Сербии, Румынии, Китайской Республики, Вьетнама, Марокко, Ирака, Молдавии, Украины, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана. И этот список только растет, передает пресс-служба минздрава СО.  



Фото:   пресс-служба минздрава СО
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Комментарии


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12 февраля 2020  15:56
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