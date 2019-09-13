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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской больнице им. Ерошевского второкласснику из Тольятти после тяжелой травмы вернули зрение

13 сентября 2019 18:19
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Накануне Дня знаний он получил тяжелую травму глаза, в результате которой произошел разрыв глазных оболочек и потеря зрения.
Тольяттинский второклассник Егор вместо школьной линейки оказался на операционном столе. Накануне Дня знаний он получил тяжелую травму глаза, в результате которой произошел разрыв глазных оболочек и потеря зрения. Его срочно доставили в детское отделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского и прооперировали. Сегодня он готовится к выписке и встрече с одноклассниками.

Как рассказал папа мальчика Алексей Тишкин, ребята играли во дворе, кидали палки, одна из них отскочила от бутылки и попала Егору в правый глаз. По несчастливой случайности удар был такой силы и точности, что разорвались глазные оболочки, глаз перестал видеть. Тяжелейшая травма потребовала срочных действий. В Тольяттинской городской клинической больнице №5 оказали необходимую первую помощь и направили в специализированную областную офтальмологическую больницу им. Т.И. Ерошевского.

Заведующий детским отделением больницы Андрей Синеок, оперировавший мальчика, пояснил: «При поступлении в больницу у ребенка отсутствовало зрение, глаз даже на яркий свет не реагировал. Потребовалось «почистить» его, удалить травмированный хрусталик, восстановить роговую оболочку и прозрачность сред. Это позволило сохранить глаз и в дальнейшем планировать его полное восстановление, хотя если бы мы упустили даже один день, глаз был бы потерян навсегда, наступила бы слепота».

К счастью, все сработали оперативно, вовремя привезли мальчика в больницу, экстренно прооперировали. Благодаря виртуозным рукам и таланту хирурга, а также современному оборудованию клиники, зрение ребенку удалось восстановить. На осмотре у врача Егор с удовольствием снимает повязку с глаза, вертит головой, оглядывая кабинет, и убежденно повторяет - папе, доктору и, главное, самому себе: «Я вижу, вижу!»

- Когда мы приехали из Тольятти, - вспоминает папа Егора Алексей Тишкин, - нас сразу же окружили вниманием и заботой, оказали всю помощь, а главное – спасли сыну глаз, за что мы бесконечно благодарны нашему врачу – Андрею Евгеньевичу Синеоку. В дальнейшем, как нам сказали, потребуется еще операция, чтобы максимально приблизить и зрение, и внешний вид глаза к тому, что было раньше, до травмы.

Всем врачам и медицинскому персоналу больницы хотел бы сказать огромное спасибо за профессионализм, высочайшую квалификацию, доброе отношение.
Егор держится молодцом, он очень обрадовался, что стал видеть мир двумя глазами, и уже ждет - не дождется, когда попадет домой, соскучился по маме, брату-близнецу и старшей сестренке.

Операционные в Самарской областной клинической офтальмологической больнице оснащены по последнему слову медицинской науки и техники. Так называемые «комбайны» позволяют выполнять несколько хирургических процедур, это уникальное оборудование, которое есть далеко не в каждой глазной больнице. Благодаря современному оснащению больница может оказывать высокотехнологичную помощь не только жителям Самарской области, но и других регионов России бесплатно в рамках ОМС, передает пресс-служба минздрава СО.


Фото:   пресс-служба минздрава СО
 
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Комментарии



Здравоохранение
13 сентября 2019  18:19
Накануне Дня знаний он получил тяжелую травму глаза, в результате которой произошел разрыв глазных оболочек и потеря зрения.
В Самарской больнице им. Ерошевского второкласснику из Тольятти после тяжелой травмы вернули зрение
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