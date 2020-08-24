В Самаре возобновилась диспансеризация и профилактические медицинские осмотры

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Мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», утвержденного Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.В целях соблюдения необходимых противоэпидемических мер, диспансеризация осуществляется по предварительной записи (через сайт Госуслуг или по телефону). За один день до посещения поликлиники пациенту позвонят с целью подтверждения визита. При посещении медучреждения необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию.Стоит отметить, для лиц в возрасте 65 лет и старше сохраняются ограничения по прохождению диспансеризации. Для данной категории граждан пройти профосмотр станет возможным после перехода на следующий этап снятия ограничений.Работающие граждане старше 40 лет для прохождения диспансеризации могут использовать дополнительный оплачиваемый выходной день. Воспользоваться им можно раз в год. Чтобы подтвердить целевое использование этого дня, сотрудник организации должен предоставить работодателю справку из медучреждения, передает пресс-служба горадминистрации.