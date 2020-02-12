В Самаре следователи проверят работу пластического хирурга после жалоб пациенток
12 февраля 2020 10:25
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Следователи заинтересовались работой пластического хирурга в Самаре. Причиной стали жалобы пациенток, озвученные в эфире федерального канала.
— В феврале 2020 года появилась информация, что врач сделала некачественные операции нескольким женщинам, — рассказали в региональном СУ СК России.
По словам пациенток, они остались недовольны тем, как им исправили уши, веки и грудь. Как рассказала одна из женщин, у неё под глазами остались шрамы. Другая пожаловалась, что её ушные раковины теперь напоминают уши борцов. Третья потерпевшая посетовала, что ей вставили неправильные импланты и грудь «поехала».
Сотрудникам Советского межрайонного следственного отдела предстоит выяснить все детали происшествий. В отношении врача могут возбудить уголовное дело, пишет 63.ру.
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Они остались недовольны тем, как им исправили уши, веки и грудь. Здравоохранение
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