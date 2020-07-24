В Самаре скончался известный врач Олег Кочергаев

200

" 24 июля 2020 года в возрасте 56 лет ушел из жизни наш коллега — заведующий травматологическим центром II уровня, профессор кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф.Краснова Самарского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по хирургии г.о. Самара, доктор медицинских наук профессор, полковник медицинской службы, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и боевых действий в Республике Афганистан и в Нагорном Карабахе, Азербайджанской ССР, контртеррористической операции на Северном Кавказе, миротворческой операции в Косово на Балканах Кочергаев Олег Викторович", - сообщает администрация ГБУЗ СО «СГКБ№2» имени Н.А. Семашко»."Олег Викторович всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости", - отмечают его коллеги.