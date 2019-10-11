В Самаре проходит «Российский колопроктологический форум»
11 октября 2019 14:43
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«Рад приветствовать участников форума от лица Правительства региона на самарской земле. Желаю вам плодотворной работы и успехов. Практическое здравоохранение тесно взаимодействует с Самарским государственным медицинским университетом. Все инновации, прорывные исследования, все новые разработки ученых университета внедряются в первую очередь в наших государственных клиниках»
В рамках конференции ведущие специалисты в области колопроктологии из России и стран Европы обсуждают актуальные вопросы современной колопроктологии, утверждение профессиональным сообществом клинических рекомендаций по диагностике и лечению основных колопроктологических заболеваний, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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