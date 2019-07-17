Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 17 июля, 20:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/07:
USD 62.81
-0.02
EUR 70.68
-0.18
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самаре офтальмологи обсудили сложные вопросы витреоретинальной хирургии

17 июля 2019 18:37
95
Прошла VI ежегодная витреоретинальная мастерская «ВИДЕОРЕТИНА 3D» с участием хирургов-офтальмологов международного уровня.
В Самарской областной клинической офтальмологической больнице им. Т.И. Ерошевского прошла VI ежегодная витреоретинальная мастерская «ВИДЕОРЕТИНА 3D» с участием хирургов-офтальмологов международного уровня.

На конференции обсуждались основные аспекты витреоретинальной патологии, а также изучались вопросы сочетанной хирургии – хирургии катаракты и заднего сегмента глаза, которая дает новый взгляд на привычную хирургию с непривычной точки обозрения.
В конференции приняли участие выдающиеся специалисты в области витреоретинальной хирургии России и приглашенный витреоретинальный хирург из Великобритании.

С приветственным словом на открытии конференции выступил главный офтальмолог Самарской области, заведующий кафедрой офтальмологии СамГМУ, главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского, доктор медицинских наук Андрей Золотарев. Он подчеркнул значимость развития современных аспектов витреоретинальной хирургии, важность проведения конференций и видеомастерских в формате 3D как неоценимый фактор для обмена опытом и повышения квалификации офтальмохирургов. 3D формат дает максимальное приближение восприятия к реальности операционного процесса в мельчайших деталях.

В этом году гостем мастерской «ВИДЕОРЕТИНА 3D» стал витреоретинальный хирург Филипе Скала из Великобритании, который отметил:

«Я впечатлен Самарой и особенно больницей, не ожидал такого масштаба, такого уровня медицины. На конференции я представляю врачей, которые выполняют витрэктомию 27 Gauge, это новые технологии в медицине, для выполнения операций используются самые тонкие инструменты, в данный момент существующие. Смысл такого мероприятия - в обмене опытом между коллегами, я думаю, мне тоже есть чему поучиться».

Витреоретинальная патология относится к сложнейшим заболеваниям сетчатки глаза и является одной из ведущих причин слепоты и слабовидения. В первый день конференции, в течение операционного дня, было выполнено 8 сложнейших операций с патологией сетчатки и стекловидного тела, в том числе при их сочетанной патологии.

Работа хирургов в режиме on-line транслировалась из операционной в конференц-зал больницы им. Т.И.Ерошевского в формате 3D, из зала за работой коллег одновременно наблюдали сотни практикующих офтальмологов со всей России.

Отличительной особенностью «живой хирургии», проводимой в Самаре, всегда является анализ и разбор полученных результатов – состояния глаза пациента в раннем послеоперационном периоде. Утром следующего дня после операции пациенты были осмотрены хирургами, первые результаты сразу же обсудили на заседании экспертного совета витреоретинальных хирургов «ВИДЕОРЕТИНА 3D».

В результате двух насыщенных дней работы конференция позволила сообществу хирургов найти пути решения проблем, выработать общую точку зрения по тем или иным вопросам, прийти к общему знаменателю, обсудить планы дальнейшего развития направления и подходы витреоретинальной хирургии.
Следующая конференция «Мастерская ВИДЕОРЕТИНА 3D» состоится в Самаре летом 2020 года. Организаторы приглашают всех заинтересованных специалистов принять участие в ее работе, передает пресс-служба минздрава СО.  



Фото:   пресс-служба минздрава СО
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
17 июля 2019  19:09
С первого дня ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова.
Комментарий минздрава СО по случаю отравления работников ООО «Кошелевский посад»
С первого дня ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова.   Здравоохранение
72
17 июля 2019  18:37
Прошла VI ежегодная витреоретинальная мастерская «ВИДЕОРЕТИНА 3D» с участием хирургов-офтальмологов международного уровня.
В Самаре офтальмологи обсудили сложные вопросы витреоретинальной хирургии
Прошла VI ежегодная витреоретинальная мастерская «ВИДЕОРЕТИНА 3D» с участием хирургов-офтальмологов международного уровня.  Здравоохранение
95
17 июля 2019  15:06
Заболевания молочных зубов могут привести к поражению будущих коренных, а также сказаться на формировании дефектов речи и неправильного прикуса.
Подмосковные врачи рассказали, почему необходимо лечить молочные зубы
Заболевания молочных зубов могут привести к поражению будущих коренных, а также сказаться на формировании дефектов речи и неправильного прикуса.  Здравоохранение
155
17 июля 2019  13:48
В Самаре 16-летнему подростку сделали уникальную операцию на единственной почке
В Самаре 16-летнему подростку сделали уникальную операцию на единственной почке
Федеральные центры отказывались принять больного. Здравоохранение
162
16 июля 2019  16:10
В ближайшее время врач приступит к своим обязанностям.
В Новокуйбышевске появится детский аллерголог-иммунолог
В ближайшее время врач приступит к своим обязанностям.   Здравоохранение
312
16 июля 2019  11:28
Директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов на личном примере показал важность заботы о здоровье
Директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов на личном примере показал важность заботы о здоровье
Он прошел диспансеризацию в поликлиническом отделении Самарской городской больницы №4. Здравоохранение
297
15 июля 2019  15:24
До сих пор такое оборудование, как МРТ, в детских лечебных учреждениях не устанавливалось.
В Тольяттинской детской больнице появится МРТ
До сих пор такое оборудование, как МРТ, в детских лечебных учреждениях не устанавливалось.  Здравоохранение
341
15 июля 2019  13:26
Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических лекарств на дому
Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических лекарств на дому
Также вице-премьер дала указание рассчитать потребность больниц в лекарствах не от количества коек, а от реальных пациентов. Здравоохранение
392
15 июля 2019  12:14
Онкодозор посетит Сергиевский район Самарской области
Онкодозор посетит Сергиевский район Самарской области
В ходе рабочего визита специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
255
14 июля 2019  12:53
В Самарской области уже 14 человек отравились условно-съедобными грибами К счастью, все выздоровели.
В Самарской области уже 14 человек отравились условно-съедобными грибами
К счастью, все выздоровели. Здравоохранение
2415
Весь список
Современная медицина
6 июля 2019  18:55
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
 Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
95
13 июня 2019  14:53
Профилактика рака поджелудочной железы: основные правила
 Опухоли толстого кишечника и поджелудочной железы - патологии, наиболее чаще поражающие пищеварительную систему.  Современная медицина
244
5 июня 2019  17:50
Антиоксиданты на страже здоровья
Нужны ли антиоксиданты и кремний входящий в их состав для всасывания кальция, защиты от различных заболеваний, в том числе и онкологии. Современная медицина
203
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14040
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14084
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14247
Весь список


Видео
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
173
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
350
14 июля 2019  11:46
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки.
В мире
409
9 июля 2019  11:39
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
Мальчик отделался ушибами.  Происшествия
303
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
647
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3787
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
712
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
595
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
809
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
823
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
545
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
862
Весь список

Мероприятия
Самарцы запишут аудиовизуальную энциклопедию народов Поволжья «Возвращение к истокам»
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в туристическом фестивале «Звуки лета»
Самарские активисты ОНФ вместе с инвалидами-колясочниками попробовали добраться на пляж на общественном транспорте
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные