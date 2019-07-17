В Самаре офтальмологи обсудили сложные вопросы витреоретинальной хирургии

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На конференции обсуждались основные аспекты витреоретинальной патологии, а также изучались вопросы сочетанной хирургии – хирургии катаракты и заднего сегмента глаза, которая дает новый взгляд на привычную хирургию с непривычной точки обозрения.В конференции приняли участие выдающиеся специалисты в области витреоретинальной хирургии России и приглашенный витреоретинальный хирург из Великобритании.С приветственным словом на открытии конференции выступил главный офтальмолог Самарской области, заведующий кафедрой офтальмологии СамГМУ, главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского, доктор медицинских наук Андрей Золотарев. Он подчеркнул значимость развития современных аспектов витреоретинальной хирургии, важность проведения конференций и видеомастерских в формате 3D как неоценимый фактор для обмена опытом и повышения квалификации офтальмохирургов. 3D формат дает максимальное приближение восприятия к реальности операционного процесса в мельчайших деталях.В этом году гостем мастерской «ВИДЕОРЕТИНА 3D» стал витреоретинальный хирург Филипе Скала из Великобритании, который отметил:«Я впечатлен Самарой и особенно больницей, не ожидал такого масштаба, такого уровня медицины. На конференции я представляю врачей, которые выполняют витрэктомию 27 Gauge, это новые технологии в медицине, для выполнения операций используются самые тонкие инструменты, в данный момент существующие. Смысл такого мероприятия - в обмене опытом между коллегами, я думаю, мне тоже есть чему поучиться».Витреоретинальная патология относится к сложнейшим заболеваниям сетчатки глаза и является одной из ведущих причин слепоты и слабовидения. В первый день конференции, в течение операционного дня, было выполнено 8 сложнейших операций с патологией сетчатки и стекловидного тела, в том числе при их сочетанной патологии.Работа хирургов в режиме on-line транслировалась из операционной в конференц-зал больницы им. Т.И.Ерошевского в формате 3D, из зала за работой коллег одновременно наблюдали сотни практикующих офтальмологов со всей России.Отличительной особенностью «живой хирургии», проводимой в Самаре, всегда является анализ и разбор полученных результатов – состояния глаза пациента в раннем послеоперационном периоде. Утром следующего дня после операции пациенты были осмотрены хирургами, первые результаты сразу же обсудили на заседании экспертного совета витреоретинальных хирургов «ВИДЕОРЕТИНА 3D».В результате двух насыщенных дней работы конференция позволила сообществу хирургов найти пути решения проблем, выработать общую точку зрения по тем или иным вопросам, прийти к общему знаменателю, обсудить планы дальнейшего развития направления и подходы витреоретинальной хирургии.Следующая конференция «Мастерская ВИДЕОРЕТИНА 3D» состоится в Самаре летом 2020 года. Организаторы приглашают всех заинтересованных специалистов принять участие в ее работе, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО