В Самаре обсудят актуальные вопросы ВИЧ-инфекции на межрегиональной конференции

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10 октября 2019 года в Самаре состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. ВИЧ, беременность, дети»,участие в которой примут эксперты федерального уровня и ведущие специалисты Приволжского Федерального округа.Самара не случайно выбрана местом проведения форума. Наш регион относится к поражённым ВИЧ-инфекцией субъектам Российской федерации, причём по способу передачи вируса сейчас преобладает половой путь. Специалисты отмечают, что в этой связи увеличилась доля женщин, которые заражаются ВИЧ-инфекцией. В 2019 году 44 % от всех впервые выявленных случаев инфицирования - это именно представительницы «прекрасного пола». Вирус вышел за пределы так называемых «ключевых групп».Женщины, заразившиеся ВИЧ-инфекцией, могут стать мамами здоровых детей. Помочь им в этом – под силу медикам. Самарская область является лидером вПриволжском федеральном округе по числу детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных женщин. Риск передачи инфекции от матери к ребёнку во время беременности, родов и грудного вскармливания очень высок, если женщина не принимает специальную терапию.В Самарской области добились достойных результатов в этом вопросе, большинство детей, появившихся на свет от ВИЧ-инфицированных матерей рождаютсясвободными от вируса. Своими наработками в этом вопросе наши врачи поделятся с коллегами Приволжского Федерального округа, а также приобретут новые знания и опыт от ведущих экспертов страны в сфере профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, передает пресс-служба Самарского областного клинического СПИД-центра.