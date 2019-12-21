В Самаре начал работу новый центр амбулаторной онкологической помощи
21 декабря 2019 18:35
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Центр начал свою работу 12 декабря в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из ключевых направлений нацпроекта. И главное в этом важном деле – раннее предупреждение заболеваний.
Открытый в Самаре центр стал первым в регионе, а всего до 2024 года их будет открыто 12. Центр оснащен диагностическим оборудованием экспертного класса и укомплектован квалифицированными специалистами. В структуру ЦАОП входят кабинеты приема врача-онколога, эндоскопическое отделение и кабинеты ультразвуковой диагностики. ЦАОП оснащен 2 видеогастроскопами, 2 видеоколоноскопами, 2 аппаратами УЗИ, а также маммографом с функцией томосинтеза. «Мы получили сюда оборудование экспертного класса. Оно позволяет не только устанавливать подозрения на наличие каких-либо онкологических заболеваний, но и выполнять все то, что дает возможность подтверждать или опровергать эти подозрения», – рассказал главный врач Самарской городской клинической больницы №8 Сергей Пушкин.
Центр повышает доступность диагностической помощи пациентам с подозрением на онкологическое заболевание, ведь раньше за многими исследованиями приходилось обращаться только в областной онкоцентр. Теперь и здесь жители Самары могут получить комплексный осмотр, а в будущем и лечение.
Самарцы уже успели оценить удобство ЦАОП. Недавно 69-летний Александр стал чувствовать себя не очень хорошо. Он обратился к терапевту больницы №8. После первичного обследования его направили на диагностику в ЦАОП.
«Я даже не ожидал, что все здесь будет так быстро и удобно. От визита к терапевту до полного обследования прошлого всего полторы недели. За долгие годы жизни я привык, что визит в больницу – это длинный и нудный процесс. Но то, что здесь сделали сейчас – небо и земля», – поделился житель города.
Всего к больнице прикреплено 216 тыс. человек. В ходе осмотра центра Дмитрий Азаров спросил у главврача: «Как сюда попадают люди? Как человек должен понять, что ему сюда надо?» Сергей Пушкин рассказал, что врач любой больницы может направить сюда пациента при необходимости. Также, самарцы могут приходить на обследование в центр без направлений. Здесь их примут высококвалифицированные врачи. Кроме того, здесь активно проводятся профилактические осмотры. На сегодня ими охвачены 40% прикрепленного населения и почти 100% – в тех возрастных категориях, которые подлежат диспансеризации.
Сейчас в центре работают 12 врачей, еще столько же – среднего медперсонала. После нового года штатная численность ЦАОП после еще увеличится и составит 34 ставки, включая врачей-онкологов, врачей-ультразвуковой и эндоскопической диагностики, врачей-рентгенологов. Дмитрий Азаров поинтересовался у сотрудников центра о том, как они попали в центр на работу. Заведующий отделением Евгения Леснова рассказала, что по своему желанию перешла сюда из Самарского областного клинического онкологического диспансера.А врач-маммолог – из медучреждения Советского района. «Здесь я в полной мере смогу проявить свои навыки, знания и опыт», – подчеркнула она.
Центр продолжит развиваться. В начале 2020 года в учреждении планируется открыть отделение химиотерапии, кабинеты реабилитации и противоболевой терапии. Это позволит оказывать пациентам качественное лечение. Всего на 2 этапе развития ЦАОП планируется выполнение более 35000 эндоскопических, ультразвуковых, рентгенологических исследований в год, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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