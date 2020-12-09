В Самаре до 65 увеличилось количество бригад скорой помощи

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В Самаре на 20 бригад скорой помощи стало больше. Активную поддержку в решении вопроса наращивания мощностей службы скорой помощи оказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Согласно разработанной дорожной карте стояла задача к 1 октября увеличить количество бригад до 55, то есть на 10, а до 1 декабря сформировать еще 10 бригад, доведя общее количество до 65.

«За 3 года мы практически полностью обновили парк скорой медицинской помощи, в том числе реанимационных машин, - отметил глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия 24 – Самара». - Кроме этого, в текущем году в Самаре, где наиболее сложная ситуация, уже осенью увеличили количество бригад скорой помощи с 45 до 65, на 20 бригад больше стало работать в городском округе Самара».

Благодаря поддержке Губернатора Дмитрия Азарова и правительства региона сейчас дефицита автотранспорта на Самарской станции скорой медицинской помощи нет, идет активная кадровая работа. Сюда дополнительно уже трудоустроены 115 сотрудников. Руководство в основном делает ставку на выпускников колледжа имени Нины Ляпиной, медицинского университета. Помогают и бывшие сотрудники, и студенты старших курсов - те, у кого есть допуск к сестринской деятельности. Они работают под руководством опытных сотрудников - фельдшера или врача.

«С 1 декабря количество бригад скорой помощи увеличилось, - рассказал заместитель главного врача по оперативной работе Самарской станции скорой медицинской помощи Андрей Беляев. – В Самаре работают 65 бригад. Среди них и линейные общепрофильные, и специализированные реанимационные бригады, и фельдшерские, и, конечно, инфекционные, которые выезжают к пациентам с подозрением или подтвержденным случаем новой коронавирусной инфекции, пневмонии, жалобами на высокую температуру. Один из основных критериев нашей работы - время доезда. Мы стремимся сократить среднее время ожидания скорой. С этой целью и принимаются все меры по увеличению мощности станции».

В настоящее время служба скорой помощи выполняет около тысячи вызовов в сутки, сообщает пресс-служба облправительства.