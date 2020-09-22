 В СО продолжается прививочная кампания от гриппа: клоун Сердечкин напомнил детям и их родителям об опасности вирусных инфекций

204

В Самарской области продолжается прививочная кампания от гриппа. Медики советуют в предстоящий эпидсезон, связанный с особой ситуацией по коронавирусной инфекции, не пренебрегать вакцинацией от гриппа, чтобы избежать сочетания двух инфекций.

То, что #гриппэтонешутки, считает и Клоун Сердечкин. Он устроил для посетителей детского отделения Самарской городской поликлиники №1 небольшое представление. А заодно рассказал, что обязательно надо носить маску во всех общественных местах и сделать прививку от гриппа. «Кажется, ну что такое грипп, поболел немножечко. Почихал. Ну, может быть, из носа немного потекло. Но грипп подтачивает ваш иммунитет, ваше здоровье. А чтобы этого не происходило, нужно прививаться», - подчеркнул он.

Тех, кто пришел на прививку, Клоун Сердечкин помог отвлечь и проводил в процедурный кабинет. Перед обаянием артиста не устоял и сын Алии Воеводиной. Молодая женщина рассказывает, ее семья прививается от гриппа каждый год: «Чтобы быть здоровыми, активными. Чтобы не лежать дома. Чтобы заниматься. Чтобы быть более счастливыми, мы обязательно прививаемся».

От гриппа советуют привиться в первую очередь тем, кто входит в группу риска - это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, предприятий общественного транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями. Прививают трехвалентной вакциной от тех штаммов вируса, которые ожидаются в этом году. Вакцина безопасная, переносится легко, подчеркивают врачи.

«Грипп - это тяжелое инфекционное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода. Учитывая особую эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции, нет гарантии, что человек не может заболеть этими серьезными инфекциями одновременно. Тяжесть осложнений при этом будет более высокая», - рассказывает заведующая педиатрическим отделением №2 Самарской городской поликлиники №1 Ирина Комиссарова.

Сделать прививку от гриппа можно в своей поликлинике. И пройти вакцинацию лучше сейчас, когда стоит теплая погода, чтобы к холодам в организме успел выработаться иммунитет, напоминают медики, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства