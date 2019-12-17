В СО начали свою работу мобильные бригады на дому для оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
17 декабря 2019 19:49
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С 9 декабря 2019 года стартовали первые выезды мобильной бригады в семьи, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями для оказания реабилитационных услуг на дому.
Мобильная бригада создана на базе ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» для
обеспечения своевременной доступной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В рамках реализации государственной программы «Доступная среда в Самарской области на 2014-2020 годы» подпрограммы «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Самарской области» для оказания реабилитационных услуг на дому закуплена автомашина и оборудование на сумму более 1,5 млн.рублей.
Состав бригады формируется в зависимости от необходимых услуг, предоставляемых ребенку и его семье, в нее входят психолог, логопед/дефектолог, врач-невролог, врач-педиатр, медсестра по массажу. Организация плановых выездов специалистов в семьи с детьми-инвалидами с тяжелой патологией нервной системы и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которые по каким-либо причинам не могут пройти курс реабилитации в учреждении, осуществляется на основании заявления на предоставление социальных услуг.
Специалисты мультидисциплинарной команды проводят психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в развитии и дальнейшие занятия по их коррекции. Медицинские работники оказывают социально-медицинские услуги, а также консультируют родителей по вопросам правильного позиционирования ребенка, безопасному перемещению, кормлению и развивающему уходу Kinaesthetics на протяжении 10 дней. По окончании реабилитации подводятся итоги проведенного курса, оценивается эффективность и качество предоставленных услуг.
Одна из таких бригад отправиться домой к девятилетней Асии, страдающей ДЦП с выраженными нарушения двигательных функций и зрения, передает пресс-служба облправительства.
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