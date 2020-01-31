В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая
31 января 2020 17:20
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Оба заболевших — граждане Китая, первый — в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.
Их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры, уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она подчеркнула, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.
В России вводят дополнительные меры по борьбе с заболеванием. Решено:
—Эвакуировать до 4 февраля россиян из двух китайских городов — Уханя, где могут находиться до 300 соотечественников, и Хубэя, где официально остается 341 гражданин России. Всех вернувшихся поместят в карантин на две недели.
—Закрыть с 1 февраля авиасообщение с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево.
—Запретить рабочие визы для граждан КНР.
—Ограничить пересечение границы с Монголией. Накануне также частично закрыли границу с Китаем.
Жертвами нового коронавируса стали уже 213 человек, заражены более 9,8 тысячи. Самая сложная ситуация в КНР, однако около ста случаев зарегистрировано еще в 20 странах, Россия стала 21-ой. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Фото: Андрей Любимов / РБК
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