В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая

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Оба заболевших — граждане Китая, первый — в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.Их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры, уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она подчеркнула, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.В России вводят дополнительные меры по борьбе с заболеванием. Решено:—Эвакуировать до 4 февраля россиян из двух китайских городов — Уханя, где могут находиться до 300 соотечественников, и Хубэя, где официально остается 341 гражданин России. Всех вернувшихся поместят в карантин на две недели.—Закрыть с 1 февраля авиасообщение с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево.—Запретить рабочие визы для граждан КНР.—Ограничить пересечение границы с Монголией. Накануне также частично закрыли границу с Китаем.Жертвами нового коронавируса стали уже 213 человек, заражены более 9,8 тысячи. Самая сложная ситуация в КНР, однако около ста случаев зарегистрировано еще в 20 странах, Россия стала 21-ой. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.Фото: Андрей Любимов / РБК