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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В России выписали восьмерых заболевших коронавирусом

13 марта 2020 17:49
44
Они полностью вылечились.
Восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, находящихся на территории России, выписаны после выздоровления, сообщается на сайте Минздрава РФ, передает РИА Новости.

"Выписаны c выздоровлением: два гражданина КНР, пять – граждан России, один итальянец", - говорится в сообщении. 



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Комментарии


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