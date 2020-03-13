В России выписали восьмерых заболевших коронавирусом
13 марта 2020 17:49
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"Выписаны c выздоровлением: два гражданина КНР, пять – граждан России, один итальянец", - говорится в сообщении.
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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