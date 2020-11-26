В России объявили дату проведения итогового сочинения для выпускников

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Установлены сроки для учебной работы, необходимой для допуска к ЕГЭ.

Итоговое сочинение для учеников 11 классов пройдет 5 апреля 2021 года. Сроки проведения испытания установлены приказом Минпросвещения и Рособрнадзора.

Ученики напишут сочинения на темы, распределенные в зависимости от часового пояса, в котором находится образовательное учреждение. Темы будут сформированы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Успешное выполнение задания необходимо для допуска к ЕГЭ. Как ранее сообщал Рособрнадзор, проведение итогового испытания для школьников в следующем году планируется в установленные сроки, пишет ПроГородСамара.

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