В России могут появиться две новые медицинские специальности

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— Трудно обозначать временные рамки развития и внедрения той или иной специальности. Всё происходит намного быстрее, чем мы можем спрогнозировать. Ещё несколько лет назад мы с вами не знали, что такое боты, а сегодня это объективная реальность, — рассказала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова.IT-менеджер будет с помощью гаджетов контролировать здоровье и последующее лечение человека. Похожая специальность уже существует, она называется ИТ-медик, специалист создаёт медицинские базы.А дизайнер-архитектор человеческого тела, соответственно, будет заниматься разработкой идеального тела или его частей, исходя из пожеланий пациента.По словам Семёновой, в ближайшее время проект должны рассмотреть и уже в 2020 году он может вступить в силу.Фото: Pixabay