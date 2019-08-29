В России могут появиться две новые медицинские специальности
29 августа 2019 21:22
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— Трудно обозначать временные рамки развития и внедрения той или иной специальности. Всё происходит намного быстрее, чем мы можем спрогнозировать. Ещё несколько лет назад мы с вами не знали, что такое боты, а сегодня это объективная реальность, — рассказала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова.
IT-менеджер будет с помощью гаджетов контролировать здоровье и последующее лечение человека. Похожая специальность уже существует, она называется ИТ-медик, специалист создаёт медицинские базы.
А дизайнер-архитектор человеческого тела, соответственно, будет заниматься разработкой идеального тела или его частей, исходя из пожеланий пациента.
По словам Семёновой, в ближайшее время проект должны рассмотреть и уже в 2020 году он может вступить в силу.
Фото: Pixabay
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