Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 29 августа, 23:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/08:
USD 66.75
0.34
EUR 73.96
0.3
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В России могут появиться две новые медицинские специальности

29 августа 2019 21:22
120
В Минздраве рассказали о таких профессиях, как IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела.
В Министерстве здравоохранения анонсировали появление в российской медицине таких специальностей, как IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела, им будут обучать в медицинских вузах, передает life.ru. Об этом сообщает News.ru.

— Трудно обозначать временные рамки развития и внедрения той или иной специальности. Всё происходит намного быстрее, чем мы можем спрогнозировать. Ещё несколько лет назад мы с вами не знали, что такое боты, а сегодня это объективная реальность, — рассказала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова.

IT-менеджер будет с помощью гаджетов контролировать здоровье и последующее лечение человека. Похожая специальность уже существует, она называется ИТ-медик, специалист создаёт медицинские базы.

А дизайнер-архитектор человеческого тела, соответственно, будет заниматься разработкой идеального тела или его частей, исходя из пожеланий пациента.

По словам Семёновой, в ближайшее время проект должны рассмотреть и уже в 2020 году он может вступить в силу. 


Фото:  Pixabay
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
29 августа 2019  21:22
В Минздраве рассказали о таких профессиях, как IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела.
В России могут появиться две новые медицинские специальности
В Минздраве рассказали о таких профессиях, как IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела.  Здравоохранение
120
29 августа 2019  17:54
Реализуется проект по дистанционной передаче ЭКГ от районных больниц и бригад скорой помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер.
В регионе стартовал проект, направленный на спасение жизней пациентов с сердечными недугами
Реализуется проект по дистанционной передаче ЭКГ от районных больниц и бригад скорой помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер.  Здравоохранение
147
29 августа 2019  12:12
Самара не вошла в десятку лучших городов РФ по уровню медицинского обслуживания Наш город на 11 месте по данным опроса.
Самара не вошла в десятку лучших городов РФ по уровню медицинского обслуживания
Наш город на 11 месте по данным опроса. Здравоохранение
168
29 августа 2019  09:17
В самарской больнице Пирогова успешно прооперировали известного японского бодибилдера
В самарской больнице Пирогова успешно прооперировали известного японского бодибилдера
Он часто бывает в Москве, и там ему посоветовали обратиться в самарскую клинику. Здравоохранение
189
28 августа 2019  23:58
"При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации".
В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
"При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации".  Здравоохранение
306
28 августа 2019  13:31
Что необходимо знать потребителю при заказе роллов?
Что необходимо знать потребителю при заказе роллов?
Берегите свое здоровье и отстаивайте свои права. Здравоохранение
1815
27 августа 2019  12:49
Минздрав зафиксировал рост числа больных диабетом Меньше всего диабетиков зафиксировано в Дагестане.
Минздрав зафиксировал рост числа больных диабетом
Меньше всего диабетиков зафиксировано в Дагестане. Здравоохранение
329
27 августа 2019  09:14
Специалист объяснил опасность чихания с закрытым носом и ртом
Специалист объяснил опасность чихания с закрытым носом и ртом
Оно может вызвать проблемы с органами слуха. Здравоохранение
262
26 августа 2019  23:01
Родители приняли решение отказаться от перевозки дочери в Петербург, пока состояние ребенка не улучшится.
Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
Родители приняли решение отказаться от перевозки дочери в Петербург, пока состояние ребенка не улучшится.   Здравоохранение
343
26 августа 2019  22:38
Например, это может повысить внутричерепное давление, что особенно опасно для пожилых.
Врач рассказал, чем чревато чихание с закрытыми ртом и носом
Например, это может повысить внутричерепное давление, что особенно опасно для пожилых.  Здравоохранение
318
Весь список
Современная медицина
10 августа 2019  17:38
Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
86
29 июля 2019  12:12
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
 Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
117
6 июля 2019  18:55
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
 Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
196
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14294
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14259
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14359
Весь список


Видео
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
403
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
311
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
271
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
516
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1323
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
650
Весь список

Фоторепортажи
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2124
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
362
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
641
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
448
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
611
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
973
Весь список

Мероприятия
14 сентября состоятся чемпионат и первенство Самарской области по триатлону
СОУНБ приглашает на литературно-танцевальный вечер «32 АВГУСТА»
Афиша проекта «Культурное сердце России» 31 августа и 1 сентября на набережной Самары
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные