В "Р-Фарм" назвали экспортную цену российской вакцины от коронава

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"Если говорить про экспортные рынки, [то] речь идет о том, что за две дозы [вакцины] это [стоимость] будет, по нашей оценке, не менее $10, - сказал он. - По крайней мере первые серии будут, скорее всего, достаточно дорогими".Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.