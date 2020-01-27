В Новосибирске разрабатывают две вакцины от коронавируса-убийцы
27 января 2020 23:53
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— Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования, — заявил он во время визита в медицинские институты СО РАН президента Российской академии наук Александра Сергеева.
Помимо этого Максютов добавил, что в "Векторе" уже создано два диагностических набора для нового коронавируса. Днём ранее они были отправлены в несколько областей России.
Фото: соцсети
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