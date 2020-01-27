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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Новосибирске разрабатывают две вакцины от коронавируса-убийцы

27 января 2020 23:53
95
Примерно через полгода первые образцы должны пройти исследования.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" начал разработку двух вариантов вакцин от нового типа коронавируса, из-за которого на данный момент в Китае умерло 80 человек, передает life.ru. Об этом рассказал директор центра Ринат Амирович Максютов, о чём сообщает "Наука в Сибири".

— Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования, — заявил он во время визита в медицинские институты СО РАН президента Российской академии наук Александра Сергеева.

Помимо этого Максютов добавил, что в "Векторе" уже создано два диагностических набора для нового коронавируса. Днём ранее они были отправлены в несколько областей России.



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Комментарии


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