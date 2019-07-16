В Новокуйбышевске появится детский аллерголог-иммунолог
16 июля 2019 16:10
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Михаил Ратманов поручил специалистам министерства решить вопрос молодого врача.
Анна Андреевна встретилась с сотрудниками ведомства. Врачу предложили трудоустроиться врачом-аллергологом-иммунологом в Новокуйбышевскую ЦГБ. В ближайшее время врач приступит к своим обязанностям. Стоит отметить, что со "скорой" специалист уходить не планирует, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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16 июля 2019 16:10
В ближайшее время врач приступит к своим обязанностям. Здравоохранение
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