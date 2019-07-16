В Новокуйбышевске появится детский аллерголог-иммунолог

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В официальный Instagram аккаунт минздрава к министру здравоохраненияобратился сотрудник скорой помощи, который имеет сертификат аллерголога-иммунолога, с просьбой оказать содействие в трудоустройстве в лечебные учреждения Самарской области.Михаил Ратманов поручил специалистам министерства решить вопрос молодого врача.встретилась с сотрудниками ведомства. Врачу предложили трудоустроиться врачом-аллергологом-иммунологом в Новокуйбышевскую ЦГБ. В ближайшее время врач приступит к своим обязанностям. Стоит отметить, что со "скорой" специалист уходить не планирует, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО