Я нашел ошибку
Главные новости: 
Благодаря нацпроектам в селе Кошки открылись сразу несколько соцобъектов.
Дмитрий Азаров совершил рабочую поездку в Кошкинский район
Cреди погибших
В Сомали из-за заминированного автомобиля погибло 90 человек
В январе 2020 года крупнейшее коммунальное предприятие Сызрани — МУП «ЖЭС» рискует войти в процедуру конкурсного производства.
Сызранское теплоснабжение вошло в эпоху перемен
Автомобиль предназначался для высших руководителей компартии Советского Союза — членов Политбюро ЦК ВКП(б), в первую очередь для Иосифа Сталина.
В Москве найден угнанный лимузин Сталина
Вместе они обманули более 60 дольщиков, присвоив собранные у граждан деньги.
Бывший глава тольяттинского ЖСК “Татищев‑2” и его жена получили реальные сроки за присвоение денег дольщиков
В Самарской области продолжается оснащение лечебных учреждений высокотехнологичным медоборудованием. Оно ведется по нацпроекту «Здравоохранение».
В Нефтегорске готовы к открытию первичного сосудистого центра
Андрей Харин:
Андрей Харин: "Сегодня хоккем в регионе занимается более 12 тысяч человек"
На борту находились 149 человек.
В Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности
сегодня  Суббота, 28 декабря, 20:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/12:
USD 62.03
0.26
EUR 69.03
0.53
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Нефтегорске готовы к открытию первичного сосудистого центра

28 декабря 2019 17:36
95
В Самарской области продолжается оснащение лечебных учреждений высокотехнологичным медоборудованием. Оно ведется по нацпроекту «Здравоохранение».
В субботу, 28 декабря, во время рабочей поездки в Нефтегорский район губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ознакомился с работой недавно открытого в районной больнице кабинета рентгеновской компьютерной томографии и ходом подготовки к запуску на базе ЦРБ первичного сосудистого центра.

В Самарской области продолжается оснащение лечебных учреждений высокотехнологичным медоборудованием. Оно ведется по одному из ключевых национальных проектов – «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Три дня назад в Нефтегорской ЦРБ заработал кабинет рентгеновской компьютерной томографии. Его основной элемент – компьютерный томограф LightSpeed LS 16 GE Medical Systems, который обеспечивает высокое качество диагностики различных заболеваний. Обследование методом КТ уже прошли несколько жителей района.

Также персонал Нефтегорской ЦРБ практически готов к открытию сосудистого центра первичного уровня, который будет обслуживать три южных района – Нефтегорский, Алексеевский и Богатовский.

Напомним, задачу оснастить все муниципалитеты первичными центрами специализированной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях поставил в своем Послании Дмитрий Азаров. До настоящего момента «не перекрытыми» оставались три района. После запуска центра в Нефтегорской ЦРБ эта задача будет выполнена.

Создание сети таких центров позволит оказывать первую помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях в сжатые сроки – вместо двух часов на доставку пациента до ближайшего центра теперь требуется не больше 20 минут. А это сотни и тысячи спасенных «в золотой час» жизней.

Сбережение здоровья граждан, снижение смертности – первоочередная задача, которую призван решить нацпроект «Здравоохранение».

«Очень рассчитываю, что работа на новейшем оборудовании, укрепление по другим направлениям позволит нам коллективно с этой задачей эффективно справится», – обратился Дмитрий Азаров к врачам Нефтегорской ЦРБ, передает пресс-служба облправительства.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Здравоохранение
28 декабря 2019  17:36
В Самарской области продолжается оснащение лечебных учреждений высокотехнологичным медоборудованием. Оно ведется по нацпроекту «Здравоохранение».
В Нефтегорске готовы к открытию первичного сосудистого центра
В Самарской области продолжается оснащение лечебных учреждений высокотехнологичным медоборудованием. Оно ведется по нацпроекту «Здравоохранение».  Здравоохранение
95
28 декабря 2019  12:44
Автопарк самарской скорой помощи планируют передать частникам
Автопарк самарской скорой помощи планируют передать частникам
В Минздраве объяснили, зачем это нужно. Здравоохранение
183
26 декабря 2019  14:59
В центре скандала оказалась ЦРБ города Боровичи Новгородской области.
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В центре скандала оказалась ЦРБ города Боровичи Новгородской области.  Здравоохранение
513
25 декабря 2019  10:13
Некоторые регионы не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение
Некоторые регионы не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Здравоохранение
918
24 декабря 2019  13:27
В Тольятти проверяют мясо, поступавшее в детсады
В Тольятти проверяют мясо, поступавшее в детсады
Ранее поступала информация о его низком качестве. Здравоохранение
256
24 декабря 2019  10:31
Роспотребнадзор рекомендовал не готовить новогодние салаты заранее
Роспотребнадзор рекомендовал не готовить новогодние салаты заранее
Все заготовки, сделанные заранее, нужно хранить в холодильнике. Здравоохранение
226
24 декабря 2019  09:59
Из-за пневмонии могут закрыть школы и детсады Сызрани
Из-за пневмонии могут закрыть школы и детсады Сызрани
Пока регистрируется на неэипдемическом уровне. Здравоохранение
216
24 декабря 2019  09:55
В Самарской области объявили карантин по бешенству
В Самарской области объявили карантин по бешенству
С животными нельзя выезжать за пределы опасной зоны. Здравоохранение
211
22 декабря 2019  12:17
Ученые рассказали о вреде чрезмерного употребления воды
Ученые рассказали о вреде чрезмерного употребления воды
В среднем человек нуждается в 2,5 литрах воды в сутки. Здравоохранение
408
21 декабря 2019  18:35
Открытый в Самаре центр стал первым в регионе, а всего до 2024 года их будет открыто 12.
В Самаре начал работу новый центр амбулаторной онкологической помощи
Открытый в Самаре центр стал первым в регионе, а всего до 2024 года их будет открыто 12.  Здравоохранение
942
Весь список
Современная медицина
19 декабря 2019  07:27
Особенности инъекционной косметологии
Особенности инъекционной косметологии
 Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
41
19 декабря 2019  07:27
Особенности инъекционной косметологии
Особенности инъекционной косметологии
 Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
25
15 декабря 2019  21:12
Какие виды стерилизаторов существуют?
Какие виды стерилизаторов существуют?
 Любой уважающий себя салон, что предоставляет услуги по уходу за маникюром, обязан соблюдать санитарные нормы, так как на первом месте находится не только... Современная медицина
38
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
246
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15014
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14866
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
600
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
717
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
410
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1226
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
888
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
823
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
486
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
869
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
884
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1139
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2256
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2770
Весь список

Мероприятия
На последней миле стадиона “Самара Арена” начала работать Самарская Олимпийская Деревня
Сегодня в Чапаевске состоялся матч-открытие областного этапа всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба»
Бекхэм может забрать у «Зенита» Дриусси
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные