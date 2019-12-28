В Нефтегорске готовы к открытию первичного сосудистого центра

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В Самарской области продолжается оснащение лечебных учреждений высокотехнологичным медоборудованием. Оно ведется по одному из ключевых национальных проектов – «Здравоохранение», инициированного Президентом страныТри дня назад в Нефтегорской ЦРБ заработал кабинет рентгеновской компьютерной томографии. Его основной элемент – компьютерный томограф LightSpeed LS 16 GE Medical Systems, который обеспечивает высокое качество диагностики различных заболеваний. Обследование методом КТ уже прошли несколько жителей района.Также персонал Нефтегорской ЦРБ практически готов к открытию сосудистого центра первичного уровня, который будет обслуживать три южных района – Нефтегорский, Алексеевский и Богатовский.Напомним, задачу оснастить все муниципалитеты первичными центрами специализированной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях поставил в своем Послании Дмитрий Азаров. До настоящего момента «не перекрытыми» оставались три района. После запуска центра в Нефтегорской ЦРБ эта задача будет выполнена.Создание сети таких центров позволит оказывать первую помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях в сжатые сроки – вместо двух часов на доставку пациента до ближайшего центра теперь требуется не больше 20 минут. А это сотни и тысячи спасенных «в золотой час» жизней.Сбережение здоровья граждан, снижение смертности – первоочередная задача, которую призван решить нацпроект «Здравоохранение».«Очень рассчитываю, что работа на новейшем оборудовании, укрепление по другим направлениям позволит нам коллективно с этой задачей эффективно справится», – обратился Дмитрий Азаров к врачам Нефтегорской ЦРБ, передает пресс-служба облправительства.