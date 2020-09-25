В Минздраве предупредили о последствиях массового отказа от масок

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Массовый отказ от индивидуальных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, особенно на транспорте, может существенно повлиять на дальнейшее увеличении заболеваемости, эта тенденция вызывает обеспокоенность медиков, сообщил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

"Главную обеспокоенность специалистов, вызывает массовое ослабление режима соблюдения мер индивидуальной безопасности, в особенности на транспорте. Такое положение вещей может внести значительный вклад в дальнейшее увеличение заболеваемости", - сказал Чуланов агентству.

Он уточнил, что подъем заболеваемости, который наблюдается сейчас в России, ожидался, так как вновь сформировались рабочие и учебные коллективы, соответственно выросла нагрузка на транспортную систему, кроме того, большое количество россиян перемещалось между регионами во время отпусков, что способствовало распространению вируса.

"Мы рекомендуем всем без исключения гражданам сохранять приверженность мерам индивидуальной профилактики – обязательно носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки, воздерживаться от посещения массовых мероприятий, избегать близкого контакта с людьми с признаками респираторной инфекции, а также соблюдать социальную дистанцию", - подчеркнул Чуланов.