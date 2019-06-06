В Минздраве не исключают повышения возраста продажи табака и алкоголя
6 июня 2019 23:30
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— Действительно в Минздраве России идёт разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года, — рассказала она.
Ранее сообщалось, что Минздрав России разработал законопроект, запрещающий продажу крепких спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года. Идею поддержали в Общественной палате РФ.
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6 июня 2019 23:30
Идею поддержали в Общественной палате РФ. Здравоохранение
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