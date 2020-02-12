В Минздраве РБ прокомментировали ситуацию с подозрением на коронавирус

129

После осмотра и необходимого обследования пациент был переведен в инфекционную больницу для дальнейшего наблюдения и уточнения диагноза, сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии.Прием пациентов был возобновлен в 3.00 12 февраля после проведения дезинфекции в связи с пребыванием в медучреждении больного с подозрением на коронавирус.Прием специалистов и оказание неотложной помощи временно организовали в здании поликлиники. Совместно со станцией скорой помощи поток экстренных пациентов перенаправили в другие медицинские организации города. Прием возобновили после мероприятий, организованных совместно с Центром дезинфекции.Минздрав отметил быстрые и правильные действия персонала. Все необходимые мероприятия проведены своевременно и в полном объеме в соответствии с утвержденным алгоритмом действий.Фото: РБК Уфа