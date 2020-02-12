В Минздраве РБ прокомментировали ситуацию с подозрением на коронавирус
12 февраля 2020 16:16
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После осмотра и необходимого обследования пациент был переведен в инфекционную больницу для дальнейшего наблюдения и уточнения диагноза, сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии.
Прием пациентов был возобновлен в 3.00 12 февраля после проведения дезинфекции в связи с пребыванием в медучреждении больного с подозрением на коронавирус.
Прием специалистов и оказание неотложной помощи временно организовали в здании поликлиники. Совместно со станцией скорой помощи поток экстренных пациентов перенаправили в другие медицинские организации города. Прием возобновили после мероприятий, организованных совместно с Центром дезинфекции.
Минздрав отметил быстрые и правильные действия персонала. Все необходимые мероприятия проведены своевременно и в полном объеме в соответствии с утвержденным алгоритмом действий.
Фото: РБК Уфа
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