В Китае заявили, что создана вакцина против уханьского коронавируса

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— В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки, — сказал он на встрече с журналистами в Москве.Также посол сообщил о формировании перечня лекарств, которые эффективно борются с коронавирусом.— Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%, — добавил он.Также Чжан Ханьхуэй в очередной раз опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса и предположил, что вирус мог возникнуть от диких животных. Версия о том, что "хозяином" заболевания была летучая мышь, проверяется, но пока не подтверждена.Также над вакциной от смертоносного коронавируса работает пять фармкомпаний в США. А исследователи Имперского колледжа Лондона сообщили о завершении разработки вакцины от коронавируса нового типа. Над этим работают и российские вирусологи. Но вопрос не только в создании, но и в испытании лекарства, а оно займёт куда больше времени.Фото: Pixabay/Лайф