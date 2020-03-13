В Китае выявили десять детей, зараженных новым коронавирусом
13 марта 2020 20:58
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Ни у одного из заболевших детей не было температуры выше 39 градусов. Из симптомов отмечались: кашель, боль в горле и заложенности носа. Ни один из других симптомов, обычно наблюдаемых у взрослых пациентов, таких как мышечная и головная боль, у детей не отмечался. Кроме того, на рентгеновских снимках грудной клетки отсутствовали явные признаки пневмонии, определяющей особенности инфекции у взрослых. Все случаи были идентифицированы в результате обследования, а не потому что пациенты обратились за медицинской помощью. Ни один ребенок не нуждался в респираторной поддержке или интенсивной терапии.
Авторы считают, что мнение о том, что дети не подвержены инфекции SARS-CoV-2, сформировалось из-за сложности ее выявления у детей в связи с отсутствием характерных симптомов. Кроме того, до этого не проводились специализированные педиатрические исследования распространения нового коронавируса.
Авторы также изучали выделение вируса через дыхательные и кишечные пути у всех десяти пациентов, собирая и анализируя серию мазков из носа, горла и прямой кишки. У восьми пациентов ректальные мазки продолжали давать положительный результат в течение длительного периода после того, как мазки из носа и горла стали отрицательными. Это значит, что вероятность фекально-оральной передачи вируса сохраняется даже после того, как носоглоточный тест показывает отрицательные результаты. Однако, предупреждают ученые, для подтверждения возможности фекально-оральной передачи нужно найти реплицирующиеся формы вируса в образцах фекалий.
Время карантина в настоящее время оценивается с помощью мазков из носа или горла. Однако, отмечают авторы, необходимы дополнительные исследования с более крупными образцами, чтобы лучше понять клинические и эпидемиологические особенности инфекции у детей для раннего выявления респираторного заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, и правильной организации карантинного режима.
Всего было обследовано 745 детей из Китая в возрасте от 2 месяцев до 15 лет, большинство из которых имели тесный контакт с диагностированными пациентами или были членами семей с зарегистрированными семейными вспышками.
Все дети, у которых был выявлен вирус SARS-CoV-2, были помещены в лечебный центр.
Фото: соцсети
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