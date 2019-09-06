В День города СПИД-центр приглашает всех желающих пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ в Струковском саду

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Самарский областной клинический СПИД-центр в День города 8 сентября предоставит всем желающим возможность бесплатно и быстро узнать свой ВИЧ-статус в выездной лаборатории.Экспресс-анализ выполняется по слюне в течение 15 минут, никакие документы для участия в обследовании не требуются, тестирование проводится на условиях анонимности. Результат экспресс-обследования на ВИЧ медицинские работники сообщат устно и конфиденциально, в индивидуальном порядке.Медицинский шатер будет работать в Струковском саду 8 сентября с 14:00 ч. до 16:00 ч. на аллее между Летней сценой и скейт-площадкой.Приглашаем всех желающих проверить своё здоровье, передает пресс-служба СПИД-центра.Фото: пресс-служба СПИД-центра