В Александрове решили одновременно уволиться 12 медсестер райбольницы
30 августа 2019 22:34
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«Это связано с тем, что мной сокращены стимулирующие выплаты в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате», — сказал он.
По словам главного врача, медсестры, решившие уволиться, получают 32–35 тыс. руб. в месяц. Из-за уменьшения стимулирующих выплат их зарплата сократится на сумму от 400 руб. до 1,5 тыс. руб. Сейчас на место подавших заявления об увольнении больница ищет других медсестер.
По словам главврача, 2 сентября в больнице также пройдет собрание с участием старшей медсестры, на котором будет обсуждаться эта ситуация. Он добавил, что в медучреждении надеются уговорить медсестер остаться.
Сейчас в больнице трудятся около 500 медсестер, в штате не хватает трех сотрудников. Если медсестры не отзовут заявления об увольнении, то 10 сентября они отработают последний день.
РБК направил запрос в администрацию Владимирской области.
В конце прошлой недели в Нижнем Тагиле шесть хирургов Центральной городской больницы № 1 и три врача из Демидовской больницы написали заявления об увольнении из-за маленьких зарплат и большой нагрузки на врачей. После инцидента прокуратура Свердловской области начала проверку.
В Кремле отмечали, что держат на контроле ситуацию, а Минздрав пообещал врачам в Нижнем Тагиле стимулирующие выплаты. Главврачей больниц отстранили от работы на время проверки. 29 августа министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о восстановлении на работе хирургов из Нижнего Тагила и отметила, что ведомство примет «самые жесткие меры» после этой ситуации.
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Комментарии
Здравоохранение
30 августа 2019 22:34
Сейчас на место подавших заявления об увольнении больница ищет других медсестер. Здравоохранение
65
30 августа 2019 13:19
Все рестораны в городе закрыли на проверку и санитарную обработку. Здравоохранение
237
30 августа 2019 09:06
В таком состоянии напиток оказывает обратное действие. Здравоохранение
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29 августа 2019 21:22
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29 августа 2019 17:54
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341
29 августа 2019 12:12
Наш город на 11 месте по данным опроса. Здравоохранение
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29 августа 2019 09:17
Он часто бывает в Москве, и там ему посоветовали обратиться в самарскую клинику. Здравоохранение
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28 августа 2019 23:58
"При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации". Здравоохранение
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28 августа 2019 13:31
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