В Александрове решили одновременно уволиться 12 медсестер райбольницы

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«Это связано с тем, что мной сокращены стимулирующие выплаты в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате», — сказал он.По словам главного врача, медсестры, решившие уволиться, получают 32–35 тыс. руб. в месяц. Из-за уменьшения стимулирующих выплат их зарплата сократится на сумму от 400 руб. до 1,5 тыс. руб. Сейчас на место подавших заявления об увольнении больница ищет других медсестер.По словам главврача, 2 сентября в больнице также пройдет собрание с участием старшей медсестры, на котором будет обсуждаться эта ситуация. Он добавил, что в медучреждении надеются уговорить медсестер остаться.Сейчас в больнице трудятся около 500 медсестер, в штате не хватает трех сотрудников. Если медсестры не отзовут заявления об увольнении, то 10 сентября они отработают последний день.РБК направил запрос в администрацию Владимирской области.В конце прошлой недели в Нижнем Тагиле шесть хирургов Центральной городской больницы № 1 и три врача из Демидовской больницы написали заявления об увольнении из-за маленьких зарплат и большой нагрузки на врачей. После инцидента прокуратура Свердловской области начала проверку.В Кремле отмечали, что держат на контроле ситуацию, а Минздрав пообещал врачам в Нижнем Тагиле стимулирующие выплаты. Главврачей больниц отстранили от работы на время проверки. 29 августа министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о восстановлении на работе хирургов из Нижнего Тагила и отметила, что ведомство примет «самые жесткие меры» после этой ситуации.