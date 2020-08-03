Уже осенью для жителей поселка Власть труда Волжского района заработает новый фельдшерско-акушерский пункт

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В своем Послании 2018 года глава региона отметил: «Нам нужно обеспечить 100 % жителей региона пешей доступностью до пунктов первичной медицинской помощи. И мы должны решить эту проблему в кратчайшие сроки».В поселке Власть труда уже выполнили работы по устройству каркаса и кровли будущего ФАПа, установке ограждающих конструкций, внутренних перегородок, устройству внутренней тепло- и пароизоляции, залиты полы, установлена входная дверь. Затем будут проводить отделочные работы, устанавливать оконные блоки. Сейчас благоустраивают территорию.Новый фельдшерско-акушерский пункт будет открыт уже осенью, а пока жители поселка получают помощь в ФАПе, располагающемся в приспособленном помещении.В поселке постоянно проживает около 700 человек. Однако, по словам главного врача Волжской ЦРБ Дмитрия Лисицы, это одна из наиболее развивающихся территорий Волжского района. В летний период количество людей, проживающих на территории поселка и нуждающихся в оказании медицинской помощи, возрастает до трех-четырех тысяч.«Идею строительства нового ФАПа мы вынашивали давно, - признается Дмитрий Николаевич. - Пытались его построить по разным программам, помог национальный проект «Здравоохранение», который и дал возможность осуществить это строительство. Оно для нас очень актуально, потому что позволяет приблизить медицинскую помощь к жителям. Символично, что в новом здании будет работать молодой специалист, трудоустроенный в ЦРБ по программе «Земский фельдшер».Новый ФАП возводится по новым технологиям и будет оснащен необходимым современным оборудованием. Молодой фельдшер Татьяна Бабнищева, окончившая в этом году медицинский колледж им. Нины Ляпиной, будет оказывать неотложную медицинскую помощь, выполнять плановые медицинские процедуры по назначению врача.ФАП входит в структуру Курумоченского отделения Волжской ЦРБ. По графику сюда будет приезжать доктор вести прием населения поселка.«Мне здесь понравилось, - отмечает Татьяна Бабнищева, - Я думаю, будет комфортно работать, поэтому я с радостью согласилась. Более опытные коллеги помогают в освоении профессии, а выплата подъемных по программе «Земский фельдшер» - хорошее подспорье для молодого специалиста».Новое здание ФАПа с нетерпением ждут и жители поселка. Они уверены, в новом медицинском учреждении будет удобно, просторно и необходимая медицинская помощь будет доступна рядом с домом.Развитие первичной медико-санитарной помощи - одно из направлений национального проекта «Здравоохранение». В этом году в регионе в рамках нацпроекта запланировано возведение двух офисов врачей общей практики и 28 новых ФАПов, передает пресс-служба облправительства.