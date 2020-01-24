Умерла старейший практикующий хирург России Алла Лёвушкина

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— По состоянию здоровья Лёвушкина прекратила свою деятельность в больнице в 2018 году, в практическом здравоохранении она проработала 67 лет, — пояснили в региональном Минздраве.В 2014 году Лёвушкина получила медицинскую премию "Призвание" в номинации "За верность профессии".Прощание с врачом состоится 25 января в 14:00 в здании патологоанатомического отделения ГКБ № 11 в Рязани.Фото: minzdrav.ryazangov.ru