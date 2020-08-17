Учителей в России обяжут носить маски в новом учебном году

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"Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить", - сообщил собеседник агентства.По его словам, если учитель не будет соблюдать данное требование, то родители могут обратиться в администрацию школы.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил ТАСС, что российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября исходя из эпидемической ситуации. Занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате.Фото: Александр Рюмин/ТАСС