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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Ученые назвали сроки пика распространения коронавируса

9 февраля 2020 18:39
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Эксперты подсчитали, что в общей сложности заболевших будет около 500 тыс. человек. По их мнению, официальные данные очень сильно занижены.
Распространение коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в конце декабря, может достигнуть своего пика во второй половине февраля, передает РБК. К такому выводу пришли ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, которые создали математическую модель на основе данных о заболеваемости в Ухане и провинции Хубэй, сообщает Bloomberg.

«Ситуация достаточно неопределенная, а потому точную дату назвать сложно. Но исходя из имеющихся данных можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тыс. человек», — заявил один из авторов программы Адам Кухарский.

Цифра, которую назвали ученые, существенно превышает официальные данные, согласно которым по всему миру заболели 37 тыс. человек. Однако эксперты предполагают, что эти цифры сильно занижены. Мануэль Баттегай из Университета Базеля уверен, что с учетом случаев, когда болезнь проходит в легкой форме, выявить ее удалось далеко не у всех.

Согласно данным ВОЗ, среди пациентов, у которых был выявлен новый коронавирус, в критическом состоянии находились 4,3%. Смертность же при этом составляла около 3%. Однако если считать, что значительное количество людей переболели в очень легкой форме, то смертность будет гораздо ниже 1%.

Бенджамин Коулинг из Университета Гонконга считает, что решающими действительно станут ближайшие две недели, поскольку в этот период станет ясно, будет ли дальше болезнь распространяться по миру или карантинные меры, принятые китайским правительством, действительно оказались действенными.

По последним данным, новым коронавирусом по всему миру заболели 37 552 человека. Умерли 813 человек. За пределами континентального Китая было зафиксировано два смертельных случая: в Гонконге и на Филиппинах.




Фото:   соцсети


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Комментарии


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9 февраля 2020  18:39
Эксперты подсчитали, что в общей сложности заболевших будет около 500 тыс. человек. По их мнению, официальные данные очень сильно занижены.
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