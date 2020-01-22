У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус
22 января 2020 22:53
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«По последней информации, у первого госпитализированного коронавирус не подтвердился, у него острая респираторная вирусная инфекция», — сказала представитель ведомства.
По ее словам, второй пациент с подозрением на новую инфекцию — 23-летний россиянин, результаты его анализов будут готовы завтра.
22 января двух пассажиров, прилетевших в Санкт-Петербург из Китая, госпитализировали в аэропорту Пулково. Один из них сам обратился к врачам, сообщив о высокой температуре. Из аэропорта его вывезли на машине скорой помощи, медработники были в костюмах химико-биологической защиты.
Также сообщалось, что инфекцию заподозрили у одного из пассажиров в аэропорту Шереметьево. Это гражданин Канады, он прилетел в Москву из Бангкока. В пресс-службе аэропорта сообщили, что у пассажира было пищевое отравление. В Роспотребнадзоре заявляли, что у канадского гражданина были обнаружены симптомы кишечной инфекции, но точный диагноз ему пока не установлен.
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