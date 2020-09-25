ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн руб. за нарушение масочного режима

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Уже более 15 тысяч таких штрафов было выписано предприятиям торговли.

Московский Центральный универсальный магазин (ЦУМ) получил штраф на сумму более 1 млн руб. за нарушение масочного режима. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

«За эти требования предусмотрены достаточно высокие штрафы. Уже более 15 тысяч таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ. Он был оштрафован более чем на один миллион рублей»,— сказал господин Немерюк в эфире телеканала «Москва-24».

Сегодня утром, 25 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых карантинных ограничений. Это связано с ростом заболеваемости: накануне впервые с 23 июня было выявлено более 1 тыс. заражений за день. С 28 сентября гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписывается соблюдать режим домашней самоизоляции, работодателям рекомендуется перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы, пишет Коммерсантъ.

Фото: Pixabay.com