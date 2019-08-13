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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Студенты из Египта и Италии проходят практику в областной больнице Ерошевского

13 августа 2019 14:49
89
В рамках обмена студенты будут находиться здесь на стажировке до конца августа.
В течение августа студенты из Египта и Италии проходят практику в Самарской областной клинической офтальмологической больнице им. Т.И.Ерошевского по программе IFMSA – международных обменов для студентов-медиков.

IFMSA – это Международная федерация ассоциаций студентов-медиков, созданная в 1951 году, в ее состав входят 119 стран. В рамках этой программы студенты могут пройти стажировку практически в любой стране мира. В настоящий момент организация осуществляет профессиональные и исследовательские обмены, занимается развитием медицинского образования, вопросами репродуктивного здоровья, глобального здравоохранения и прав человека. В ходе обмена студент имеет возможность познакомиться с системой здравоохранения принимающей страны, подружиться с коллегами из других стран, а также получить бесценные знания и умения от местных преподавателей.

Международный отдел студенческого научного общества существует в Самарском государственном медицинском университете с 2009 года. Каждый год студенты университета ездят на стажировку за рубеж, а студенты – иностранцы приезжают на стажировку в Самару. В этом году СамГМУ принимает 34 студента-иностранца, из них – два офтальмолога.

На базе больницы им. Т.И. Ерошевского находится кафедра офтальмологии СамГМУ. В рамках обмена студенты будут находиться здесь на стажировке до конца августа. За это время они посетят отделение рефракционной микрохирургии, диагностическое отделение, консультативную поликлинику и офтальмологическое микрохирургическое отделение №4 больницы им. Т.И. Ерошевского».

Мохамед Элькади, студент 5 курса факультета медицины, университет Каира:

«Я хотел бы, с одной стороны, посмотреть как можно больше, с другой, поучаствовать в работе вместе с российскими врачами. Улучшить теоретические знания и постараться применить их на практике».

Мауриция Тиберио, студентка 5 курса факультета медицины, университет Чиети, Италия:

«Я надеюсь практиковаться в обследовании пациентов, посмотреть как можно больше интересных клинических случаев. Также предполагаю провести много времени в операционной, так как меня очень интересует микрохирургия глаза», передает пресс-служба минздрава СО.


Фото:   пресс-служба минздрава СО
 
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Комментарии



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