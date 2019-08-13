Студенты из Египта и Италии проходят практику в областной больнице Ерошевского

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IFMSA – это Международная федерация ассоциаций студентов-медиков, созданная в 1951 году, в ее состав входят 119 стран. В рамках этой программы студенты могут пройти стажировку практически в любой стране мира. В настоящий момент организация осуществляет профессиональные и исследовательские обмены, занимается развитием медицинского образования, вопросами репродуктивного здоровья, глобального здравоохранения и прав человека. В ходе обмена студент имеет возможность познакомиться с системой здравоохранения принимающей страны, подружиться с коллегами из других стран, а также получить бесценные знания и умения от местных преподавателей.Международный отдел студенческого научного общества существует в Самарском государственном медицинском университете с 2009 года. Каждый год студенты университета ездят на стажировку за рубеж, а студенты – иностранцы приезжают на стажировку в Самару. В этом году СамГМУ принимает 34 студента-иностранца, из них – два офтальмолога.На базе больницы им. Т.И. Ерошевского находится кафедра офтальмологии СамГМУ. В рамках обмена студенты будут находиться здесь на стажировке до конца августа. За это время они посетят отделение рефракционной микрохирургии, диагностическое отделение, консультативную поликлинику и офтальмологическое микрохирургическое отделение №4 больницы им. Т.И. Ерошевского».Мохамед Элькади, студент 5 курса факультета медицины, университет Каира:«Я хотел бы, с одной стороны, посмотреть как можно больше, с другой, поучаствовать в работе вместе с российскими врачами. Улучшить теоретические знания и постараться применить их на практике».Мауриция Тиберио, студентка 5 курса факультета медицины, университет Чиети, Италия:«Я надеюсь практиковаться в обследовании пациентов, посмотреть как можно больше интересных клинических случаев. Также предполагаю провести много времени в операционной, так как меня очень интересует микрохирургия глаза», передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО