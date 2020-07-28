Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

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Как сообщает опрештаб, на 28 июля в регионе подтверждены 32 случая новой коронавирусной инфекции:- 25 в г. Самара,- 2 в Красноярском районе,- 1 в г. Кинель,- 1 в Богатовском районе,- 1 в Кинель-Черкасском районе,- 1 в г. Похвистнево,- 1 в Приволжском районе.Все 32 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ, больной с подозрением на COVID-19.Всего в регионе зафиксировано 6729 случаев коронавируса.Скончались 81 человек.Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 2,54, по стране - 9,25.Коэффициент летальности в области - 1,2, в стране - 1,64.Выздоровели больше половины пациентов - 4653, в том числе 29 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти, 163 человека (из Самары, Тольятти, Сызрани, Ставропольского, Кинель-Черкасского районов, Отрадного, Пестравского и Волжского районов, Кинеля) завершили амбулаторное лечение.Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 3046, нарастающим итогом 412512.На 27.07.2020 меднаблюдение проводится в отношении 332 человек.