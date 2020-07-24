Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

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- 25 в г. Самара,- 5 в г. Тольятти,- 1 в г. Жигулевск,- 1 в г. Сызрань,- 1 в г. Чапаевск,- 1 в г. Кинель,- 1 в Безенчукском районе,- 1 в Большеглушицком районе,- 1 в Волжском районе,- 1 в Клявлинском районе,- 1 в Кошкинском районе,- 1 в Пестравском районе,- 1 в Сергеевском районе,- 1 в Ставропольском районе.3 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (1 - г.Самара, 1 – г. Тольятти, 1 – Безенчукский район); 34 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 5 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.Всего в регионе зафиксировано 6580 случаев коронавируса.Скончались 78 человек.Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 2,44, по стране -8,94.Коэффициент летальности в области - 1,19, в стране - 1,63.Выздоровели больше половины пациентов - 4326. В том числе 42 человека выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Сызрани, Волжской ЦРБ, Кинеля, Похвистнево. 28 человек из Самары, Тольятти, Сызрани, Ставропольского р-на, Волжского р-на, Красноярского р-на завершили амбулаторное лечение.