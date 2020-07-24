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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

24 июля 2020 12:59
346
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на  24 июля в регионе подтверждено 42 случая новой коронавирусной инфекции:

- 25 в г. Самара,
- 5 в г. Тольятти,
- 1 в г. Жигулевск,
- 1 в г. Сызрань,
- 1 в г. Чапаевск,
- 1 в г. Кинель,
- 1 в Безенчукском районе,
- 1 в Большеглушицком районе,
- 1 в Волжском районе,
- 1 в Клявлинском районе,
- 1 в Кошкинском районе,
- 1 в Пестравском районе,
- 1 в Сергеевском районе,
- 1 в Ставропольском районе.

3 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (1 - г.Самара, 1 – г. Тольятти, 1 – Безенчукский район); 34 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 5 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе зафиксировано 6580 случаев коронавируса.

Скончались 78 человек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 2,44, по стране -8,94.

Коэффициент летальности в области - 1,19, в стране - 1,63.

Выздоровели больше половины пациентов - 4326. В том числе 42 человека выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Сызрани, Волжской ЦРБ, Кинеля, Похвистнево. 28 человек из Самары, Тольятти, Сызрани, Ставропольского р-на, Волжского р-на, Красноярского р-на завершили амбулаторное лечение.
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Комментарии


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