Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19

164

Как сообщает оперштаб, на 19 сентября в регионе подтверждено 115 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 42 в г. Самара,

- 12 в г. Сызрань,

- 12 в г. Октябрьск,

- 6 в г. Похвистнево,

- 5 в г. Новокуйбышевск,

- 5 в г. Отрадный,

- 5 в Красноярском районе,

- 4 в Похвистневском районе,

- 3 в г. Тольятти,

- 3 в Кинель-Черкасском районе,

- 3 в Хворостянском районе,

- 2 в г. Кинель,

- 2 в Нефтегорском районе,

- 2 в Борском районе,

- 2 в Сызранском районе,

- 1 в г.Чапаевск,

- 1 в Алексеевском районе,

- 1 в Большеглушицком районе,

- 1 в Большечерниговском районе,

- 1 в Исаклинском районе,

- 1 в Красноармейском районе,

- 1 в Шигонском районе.

​

46 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (36 - г.Самара, 5 - г. Отрадный, 2 – г. Октябрьск, по 1 - г.Похвистнево, г.Тольятти, Алексеевский район); 53 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 16 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​Всего в регионе зафиксировано 10550 случаев коронавируса.



Скончались 172 человека, в том числе мужчина 66 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы, женщины 74 лет, 85,80 и 82 лет, 61 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, женщина 58 лет и мужчина 58 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, женщина 42 лет, страдавшая инфекционным заболеванием.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,39, по стране - 13,25.

Коэффициент летальности в области - 1,63, в стране - 1,76.



Выздоровели почти 80% пациентов - 8210, в том числе 44 человека выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Похвистнево), 111 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Новокуйбышевск, Волжский район, Кинель, Похвистнево).



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4702, нарастающим итогом 659877.



На 18.09.2020 меднаблюдение проводится в отношении 251 человека.