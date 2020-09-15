Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19

2012

Как сообщает оперштаб, на 15 сентября в регионе подтверждено 122 случая новой коронавирусной инфекции:



- 60 в г. Самара,

- 10 в г. Тольятти,

- 9 в г. Новокуйбышевск,

- 6 в г. Похвистнево,

- 5 в г. Сызрань,

- 5 в Шигонском районе,

- 4 в Красноярском районе,

- 3 в г. Кинель,

- 3 в Кинель-Черкасском районе,

- 2 в Большечерниговском районе,

- 2 в Ставропольском районе,

- 2 в Хворостянском районе,

- 2 в Челно-Вершинском районе,

- 1 в г. Жигулёвск,

- 1 в г. Чапаевск,

- 1 в Волжском районе,

- 1 в Клявлинском районе,

- 1 в Кошкинском районе,

- 1 в Нефтегорском районе,

- 1 в Приволжском районе,

- 1 в Сергиевском районе,

- 1 в Шенталинском районе.



15 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (8 - г.Самара, 2 - г.Тольятти, по 1 – г.Кинель, г.Похвистнево, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Шигонский районы); 89 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 18 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Всего в регионе зафиксировано 10066 случаев коронавируса.



Скончались 144 человека.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 4,51, по стране - 12,87.



Коэффициент летальности в области - 1,43, в стране - 1,75.



Выздоровели почти 80% пациентов - 7817, в том числе

26 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Сызрань, Похвистнево, Волжская ЦРБ), 66 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Октябрьск, Кинель, Новокуйбышевск, Волжский район).



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4570, нарастающим итогом 641185.



На 14.09.2020 меднаблюдение проводится в отношении 238 человек.