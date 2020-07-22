Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19

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Как сообщает оперштаб, из 52 случаев заболевания коронавирусом на 22 июля 38 приходится на Самару, шесть на Тольятти, два — в Безенчукском районе, по одному — в Сызрани, Чапаевске, Волжском, Исаклинском, Кинель-Черкасском и Красноармейском районах.Трое заболевших выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (двое — в Самаре, один — в Кинель-Черкасском районе), 30 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ, 19 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.Всего в регионе зафиксировано 6489 случаев коронавируса.За истекшие сутки скончался 59-летний мужчина, у которого была подтверждена новая коронавирусная инфекция, информации об имевшихся у пациента сопутствующих заболеваниях нет.С начала наблюдений в губернии умерло 77 человек с диагнозом COVID-19Выздоровели 4146 пациентов, в том числе 39 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Волжской ЦРБ, Кинель-Черкасской ЦРБ, 46 человек из Самары, Тольятти, Сызрани, Волжского и Ставропольского районов завершили амбулаторное лечение. На 21 июля меднаблюдение проводится в отношении 265 человек.