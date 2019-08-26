Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым

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Ранее сообщалось, что родители приняли решение отказаться от перевозки дочери в Петербург, пока состояние ребенка не улучшится."Состояние девочки на сегодняшний день оценивается как крайне тяжелое, появилась субфебрильная лихорадка. По нашему мнению, на сегодняшний день состояние девочки позволяет осуществить ее транспортировку в Россию, однако это может быть сопряжено с высоким риском осложнений. Родители решили отказаться от транспортировки и не подвергать ребенка таким рискам", - сказал заведующий отделением реанимации Санкт-Петербургской Детской городской больницы №1 Михаил Русак на видеозаписи, которую предоставили в пресс-службе.Сообщается, что правительством Петербурга были предприняты организационные меры по возвращению девочки и ее направлению в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К.А. Раухфуса."В любом случае, в Санкт-Петербурге семье будет оказан весь комплекс мер медико-социальной помощи. В Турции помощь в сопровождении ситуации будет оказывать МИД РФ. К сожалению, участие российских специалистов в лечении пострадавшей будет крайне ограничено. Турецкая сторона действует согласно национальным медицинским протоколам. Договоренность о регулярных консультациях сохраняется", - говорится в сообщении.Генконсульство РФ в Анталье ранее проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.