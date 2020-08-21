Состоялось торжественное закрытие COVID-госпиталя Клиник СамГМУ

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Такое решение было принято в связи с тем, что в Самарской области значительно снизилось число заболеваний коронавирусной инфекцией.Госпиталь начал принимать пациентов в конце мая. Три месяца медики боролись за жизни и здоровье пациентов с коронавирусом, еще месяц ушел на подготовку инфекционного корпуса к приему больных с этим заболеванием. Медперсонал, который участвовал в работе госпиталя, от лица ректора СамГМУ поблагодарил главный врач Клиник СамГМУ Александр Сонис и его заместители.«За эти четыре месяца была проведена огромная работа, - отметил Александр Сонис. – Некоторые вещи были абсолютно новыми инепонятными, но результат получился достойный. Врачи проявили себя героически, им приходилось в жаркую погоду по несколько часов работать в спецкостюмах и очках. Все это тяжело и физически, и морально».Всего в госпитале на 100 коек посменно трудились более 120 медиков. Как рассказал заведующий кафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией Клиник СамГМУ Дмитрий Константинов, за три месяца через инфекционный корпус прошли более 500 пациентов, из них 10% - через реанимационный блок.«К нам поступало много пациентов тяжелой и средней степени тяжести, – говорит Дмитрий Константинов. – Поэтому в нашем корпусебыл организован блок интенсивный терапии на 15 коек. Все было сделано слаженно, четко и оперативно, за что отдельное спасибо всему коллективу и администрации».Медикам, боровшимся с коронавирусной инфекцией, за их нелегкий труд вручили благодарности от ректора СамГМУ, профессора РАНАлександра Колсанова. Но, по словам врача-инфекциониста, заведующего инфекционным отделением №2 COVID Сергея Васильева, главная награда для врачей – когда пациент выздоровел.«Мы работали ежедневно, с ненормированным графиком, - говорит врач. – Если ты болеешь за свое дело,то не можешь бросить своего пациента и коллектив в трудную минуту. Это такая работа, которая идет от сердца. И очень приятно, что мыуслышали очень много добрых слов от пациентов и их родственников. Эти три месяца прошли напряженно, но благодаря тому, что все было хорошо и оперативно организовано, были все необходимые препараты для лечения, пациенты поправлялись и благополучно выписывались», передает пресс-служба облправительства.