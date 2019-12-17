Служба крови СО завоевала несколько призовых мест в Российском конкурсе профмастерства

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6 декабря в Калининграде состоялся XII Всероссийский форум службы крови, на котором традиционно собрались представители министерства здравоохранения РФ, Федерального медико-биологического агентства, учреждений службы крови всех субъектов РФ, доноры и партнёры службы крови. На форуме были подведены итоги работы учреждений службы крови России за 2019 год.Программу форума открыло пленарное заседание, посвященное обсуждению актуальных вопросов, обмену опытом деятельности субъектов РФ, подведению итогов реализации комплекса мероприятий по развитию донорства крови и ее компонентов за 2019 год и намечены перспективы развития службы крови.После подведения итогов работы регионов состоялась торжественная церемония награждения победителей Конкурса профессионального мастерства. На суд жюри были представлены лучшие проекты регионов, реализованные учреждениями службы крови в сфере развития безвозмездного донорства в 2019 году.Победители были выбраны в пяти номинациях.В номинации «Секрет успеха – постоянство» за лучший проект в области развития безвозмездного донорства Самарская служба крови заняла II место, представив проект "Искусство быть донором". Проект включает в себя работу по привлечению в ряды доноров населения региона, повышению информированности о работе учреждения и теме важности донорства крови и ее компонентов для лечения пациентов разного профиля.Также Самарская служба крови заняла II место в номинации «Время совершать взрослые поступки» с проектом «Вступай в нашу команду!». Проект включает в себя работу с волонтерским движением, студенческими объединениями, направлен на привлечение в ряды доноров молодежи.В номинации «Лучший медицинский работник 2019» в категории «Лучший врач службы крови – врач клинико-диагностической лаборатории» II место заняла Валентина Гуменова - заведующая лабораторией иммунологических исследований на ВИЧ и другие инфекции Самарской службы крови.В этой же номинации в категории «Лучший врач службы крови – врач - трансфузиолог» серебряным призером стала Сталина Суетнова – заведующая отделением управления запасами крови.XII Всероссийский форум службы крови стал платформой для обсуждения перспектив развития службы крови, обмена лучшими региональными практиками в области продвижения идеи безвозмездного донорства крови, площадкой для установления профессиональных связей и обсуждения творческих инициатив, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО