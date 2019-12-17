Служба крови СО завоевала несколько призовых мест в Российском конкурсе профмастерства
17 декабря 2019 14:36
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Программу форума открыло пленарное заседание, посвященное обсуждению актуальных вопросов, обмену опытом деятельности субъектов РФ, подведению итогов реализации комплекса мероприятий по развитию донорства крови и ее компонентов за 2019 год и намечены перспективы развития службы крови.
После подведения итогов работы регионов состоялась торжественная церемония награждения победителей Конкурса профессионального мастерства. На суд жюри были представлены лучшие проекты регионов, реализованные учреждениями службы крови в сфере развития безвозмездного донорства в 2019 году.
Победители были выбраны в пяти номинациях.
В номинации «Секрет успеха – постоянство» за лучший проект в области развития безвозмездного донорства Самарская служба крови заняла II место, представив проект "Искусство быть донором". Проект включает в себя работу по привлечению в ряды доноров населения региона, повышению информированности о работе учреждения и теме важности донорства крови и ее компонентов для лечения пациентов разного профиля.
Также Самарская служба крови заняла II место в номинации «Время совершать взрослые поступки» с проектом «Вступай в нашу команду!». Проект включает в себя работу с волонтерским движением, студенческими объединениями, направлен на привлечение в ряды доноров молодежи.
В номинации «Лучший медицинский работник 2019» в категории «Лучший врач службы крови – врач клинико-диагностической лаборатории» II место заняла Валентина Гуменова - заведующая лабораторией иммунологических исследований на ВИЧ и другие инфекции Самарской службы крови.
В этой же номинации в категории «Лучший врач службы крови – врач - трансфузиолог» серебряным призером стала Сталина Суетнова – заведующая отделением управления запасами крови.
XII Всероссийский форум службы крови стал платформой для обсуждения перспектив развития службы крови, обмена лучшими региональными практиками в области продвижения идеи безвозмездного донорства крови, площадкой для установления профессиональных связей и обсуждения творческих инициатив, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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